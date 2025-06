El consumidor promedio en Puerto Rico es obligado a hacer ajustes para llevar a cabo sus compras regulares de alimentos y otros bienes, incluyendo buscar los precios más económicos, comprar en establecimientos más cercanos a su hogar y cocinar en casa.

No obstante, está inclinado a respaldar productos frescos, saludables, y producidos aquí en la Isla.

Esa información, y muchos otros datos relevantes, surgen de la Radiografía del Consumidor 2025, estudio que lleva a cabo todos los años la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), y del cual presentó un adelanto ayer.

La Radiografía, que en este año está marcada por las presiones económicas a consecuencia de una inflación sostenida, la amenaza de nuevos aranceles y la posibilidad de recortes en varios programas federales, también indica que los consumidores están gastando más en todas sus partidas mensuales, menos en el entretenimiento, que bajó en 7%.

Los boricuas hicieron ajustes en sus gastos por entretenimiento. ( Shutterstock )

En las demás partidas de gasto mensual, los consumidores dijeron que el presupuesto de compra de alimentos y productos del hogar aumentaron en 13%, de $425 en 2024 a $509 en 2025; sus gastos de hipoteca o alquiler subieron de $569 a $615 (8%); sus gastos en utilidades (agua y energía eléctrica) aumentaron de $360 a $386 (7%); y lo que gastan en transportación creció de $665 a $712 (7%). Las otras partidas de gastos mensuales, entiéndase educación, ropa y calzado, mantenimiento del hogar y salud, experimentaron aumentos de 21%,11%,17% y 5%, respectivamente. En total, ese gasto familiar mensual creció de $2,733 en 2024 a $3,013 en 2025, con $6 de cada $10 destinados a transportación, hipoteca o alquiler, y alimentos.

Todo eso ocurre al tiempo que 61% de la población indica que su salario no ha mejorado con respecto al año anterior. Si bien el 39% dijo que los ingresos anuales de la familia habían mejorado, 44% sostuvo que los ingresos estaban iguales, y 17% indicó que disminuyeron.

Entre los entrevistados, el 93% atribuye su estrechez económica a la inflación, al alza de precios en los productos.

Por otro lado, el 97% de quienes hacen la compra dijo que busca conveniencia al adquirir alimentos fáciles de preparar, sin refrigeración, de cocción rápida. Sin embargo, el 75% dijo preferir aquellos bajos en azúcar y sin azúcar añadida, y el 69% busca productos hechos en Puerto Rico.

Apoyo a lo de aquí

Esa tendencia, indicó Félix Aponte, presidente de MIDA, representa una oportunidad para la industria local de “ganar mercado”, y “ese es nuestro mensaje que siempre llevamos como industria, de que tenemos que trabajar e incentivar la manufactura local, porque a quién no le gusta comerse algo que diga hecho en Puerto Rico”.

Además, explicó Richard Valdés, presidente del Comité de Radiografía, el 98% de las personas dice que está cocinando en su casa, como una forma “de poder mantenernos a flote en los gastos que tenemos”.

También, hay personas recurriendo a estrategias como sembrar un huerto casero o tener gallinas ponedoras, para producir alimentos en su casa.

Asimismo, 64% dijo estar dispuesto a cambiar de marca de un producto, ya sea por el precio, la calidad, o que simplemente quiere probar algo nuevo.

Por otro lado, el “shopper” sigue siendo “lo más importante en el momento de decidir a dónde ir y qué comprar”, pues el 74% dijo que lo usa como referencia, ya sea en su versión impresa o digital.

Diana Rodríguez, presidenta de Lighthouse Strategies, empresa a cargo de hacer la encuesta, sostuvo que el estudio también refleja que el consumidor está “redefiniendo el concepto de valor”, con “una ecuación mucho más compleja, realista y humana”, que va más allá de simplemente buscar los precios más bajos.

“Verán en la Radiografía del Consumidor cómo la salud y lo que está buscando nuestro consumidor sí está tomando un rol más prominente”, indicó.

“(Quien compra piensa) ‘Estoy haciendo un balance entre el precio, mi bolsillo, lo que estoy cuidando. Pero estoy buscando calidad’. Ya no basta con ser simplemente el más económico. Eso ya no vale. Ahora la calidad y la experiencia están redefiniendo el valor percibido”, añadió.

De igual forma, el estudio da a conocer que hay una preocupación grande entre beneficiarios del PAN (Programa de Asistencia Alimentaria) y Medicare sobre qué pueda pasar con su capacidad de adquirir alimentos y medicamentos si, como se ha estado hablando, se recortan los fondos federales para esos programas. De esos beneficiarios, 32% dijo que, de haber recortes, tendría que hacer ajustes en su alimentación y presupuesto, y 48% indicó que le afectaría gravemente y tendría dificultades para comprar alimentos y cubrir necesidades de salud.

También hay una preocupación generalizada por el efecto que puedan tener los aranceles que impulsa el presidente Donald Trump en la economía local, con el 82% de los entrevistados señalando que creen que van a tener un efecto negativo. Además, 78% considera que los aranceles les van a afectar mucho en la economía familiar.

“Hay una ansiedad bien grande, hay un desconocimiento, la gente no sabe cómo es que va a comportarse con todo esto de que ¿y gasto dinero? ¿no gasto dinero? ¿me va a dar el dinero? ¿no me va a dar el dinero? Y esto es bien importante”, afirmó Valdés.

Los detalles de la Radiografía del Consumidor, que recogió las respuestas de 1,600 consumidores entrevistados a través de todo Puerto Rico, se darán a conocer el próximo jueves 19 de junio durante el MIDA Conference and Food Show 2025 (Conferencia y Exhibición de alimentos), a celebrarse entre el Centro de Convenciones del 19 al 21 de junio, con más de 500 exhibidores, incluyendo pabellones internacionales de Estados Unidos, Costa Rica, Brasil, Panamá, Colombia, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Posibles soluciones para aliviar el bolsillo

Además de dar un avance de los hallazgos de la Radiografía del Consumidor, directivos de indicaron que el gobierno puede dar al menos dos pasos concretos que podrían significar un alivio en los precios para el consumidor: eliminar el impuesto al inventario y eliminar el cobro por escaneo a contenedores.

“Ese es el arancel boricua”, dijo Aponte sobre el impuesto al inventario. “Y ahora mismo la única alternativa para eso es eliminarlo. Son $280 millones, que es lo que representa, que creo se pueden buscar de cualquier otra partida, o buscar una alternativa”.

“Los aranceles federales no los controlamos. Pues tenemos que ver qué hacemos. Pues Puerto Rico tiene su propio arancel, que se autoimpuso hace 15 años, que es el cobro por escaneo de furgones, que no sirve para absolutamente nada, no han descubierto nunca nada, no sirve, punto. Y es algo que beneficia solamente a una empresa”, afirmó Manuel Reyes Alfonso, vicepresidente ejecutivo de MIDA, señalando la cantidad de mercancía ilegal, como armas y pirotecnia, que sigue entrando a Puerto Rico, y destacando el hecho que “nadie en el mundo, ni en Estados Unidos, cobra por escaneo de furgones, porque es costosísimo y no tiene sentido”.

“Tenemos dos oportunidades que podemos trabajar hoy para poder aliviar ese impacto de los aranceles: no cobrar por el escaneo de contenedores, que es algo absurdo, y eliminar el impuesto al inventario. Todo eso va directamente al precio. Y el margen aquí en alimentos es bajito, así que se va a notar cualquier impacto”, insistió Aponte.

“Puerto Rico tiene que hacer muchas cositas. Ninguna va a ser una solución mágica. La mentalidad tiene que ser, lo que no sea estrictamente necesario, tenemos que quitarlo”, insistió Reyes.