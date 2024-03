De acuerdo con la inmensa mayoría de los especialistas, una de las cosas que necesita un corazón para mantenerse vigoroso y saludable, es una buena alimentación, así que, un lugar que se describe a sí mismo como el “corazón de Puerto Rico” probablemente sea una de las mejores localidades para establecer un negocio que asegura ofrecer gastronomía saludable y de buena calidad, como lo hace el Café Don Ruiz.

Localizado en Metro Plaza, con una inconfundible fachada adornada por plantas trepadoras, Café Don Ruiz se distingue en primera instancia por ofrecer un café 100% puertorriqueño, de indiscutible calidad, proveniente de las montañas del suroeste de la Isla, donde la familia Ruiz ha cosechado granos de excelencia por muchas décadas.

“Es una empresa con cuatro generaciones cultivando café 100% puertorriqueño, en Yauco. Estamos allá desde mi bisabuelo, cultivando café, y nos hemos distinguido por siempre llevarle al puertorriqueño lo mejor de lo que es el café de aquí, 100% de nuestra tierra”, sostuvo Abimael Ruiz Feliciano, propietario de Café Don Ruiz Coffee Shop, mientras preparaba varios pastelillos para ponerlos a hornear.

Explicó que decidieron abrir la cafetería en Caguas justamente porque notaron que no había en esta ciudad un local que ofreciera el codiciado café 100% boricua, cada vez más difícil de conseguir por la disminución de producción local, por factores que van desde los fenómenos naturales hasta la escasez de mano de obra, y el consiguiente aumento de la importación de café de otras partes del mundo.

“Así que hemos tenido la oportunidad de ofrecerle a todos los cagüeños, y a todas las personas que visitan esta ciudad, café 100% puertorriqueño cultivado en nuestra finca”, que “sembramos, cultivamos, secamos al sol, procesamos y finalmente tostamos nosotros mismos”.

Sin embargo, no se quedaron ahí. Por el contrario, “dijimos, pues mira, si tenemos este negocio vertical, desde lo que es la finca, hasta servirlo en la taza, vamos a complementarlo con otra cosa maravillosa. Y decidimos integrar lo que es la parte del ‘brunch’, donde hacemos también todo 100% fresco, utilizando la mayor parte de los productos del patio”.

Además, asegura Abimael, “tratamos de también integrar muchos elementos orgánicos y limpios”, algo que “distingue a nuestra cocina, inclusive en las salsas para las preparaciones”.

La oferta incluye “platos únicos de nuestra tienda, como cacerolas con papas salteadas aquí en la casa, con huevitos montados y varios distintos tipos de proteína, aguacate, espectacular”, o la “hamburguesa de la casa, que es riquísima, que es todo hecho fresco, cebollitas caramelizadas hechas frescas aquí en la casa”, y “un sinnúmero de salsas, los aiolis… es maravilloso y bueno”.

Pero faltaba algo más, “la chulería, el dulcecito, para que todo el mundo se lo disfrute”, así que decidieron integrar la parte de pastelería.

Sin embargo, se encontraron con “panaderías por todos lados”, algunas con décadas de existencia, de manera que tenían el reto de ofrecer algo diferente al cagüeño y todos los visitantes de la ciudad, y decidieron traer pastelería francesa, “así que me fui al extranjero a certificarme como maestro pastelero”.

“Siempre he pensado que, para yo hacer algo, o integrar algo a mi negocio, tengo que saber hacerlo primero, aprender a hacerlo y asegurar que mi equipo de trabajo aprenda en base a esos conocimientos que yo pueda trasmitiré a ellos”, sostuvo Abimael, agregando que se certificó en pastelería francesa.

Así que Café Don Ruiz también cuenta con su propia “patisserie”, donde “trabajamos distintos tipos de ‘croisants’… hablado de calidad del café, hablando de calidad del ‘brunch’, también lo mismo estamos haciendo con la pastelería, libre de bromatos, de blanqueadores, de preservativos. Es una pastelería completamente diferente y limpia”.

La exquisita lista de pastelería incluye ‘croisants’ salados, como salmón con queso crema, jamón y queso, pavo; y ‘croisants’ dulces, como los de guayaba y queso, fresa con queso mascarpone “que es espectacular”, ‘creme brulée’, almendras que rostizan y pulverizan en la misma pastelería para hacer el relleno, pasas maceradas en licor, así como galletas, panetelas y otros postres, todos hechos en la casa.

Y por supuesto, si hay horno para dulces, pues también para panes, así que “estamos haciendo los panes también, nuestros ‘paninis’, nuestras mallorcas, nuestro pan ‘brioche’, tanto el de la hamburguesa como el de las tostadas francesas”.

En próximas semanas, esperan incluir también “unos almuerzos un poquito más sustanciales”, incorporando arroz “con nuestro toque especial”, así como ‘bowls’ de asaí y batidas dirigidas a personas que buscan alternativas saludables, como las que vienen a entrenar al gimnasio vecino.

De acuerdo con Abimael, a pesar de las exigencias y retos que conlleva ofrecer productos de la mejor calidad, desde la producción en la finca al encarecimiento de productos por la inflación y la escasez de mano de obra, “no escatimamos” en lo que sea necesario, para “asegurarme que te estoy vendiendo un producto rico, que lo puedes disfrutar, y va a caer bien a tu cuerpo también. Tratamos de mantener ese estándar de calidad y protegiendo a la gente que disfruta de nuestros productos”.

En esa línea, aseguró, trabaja con varias fincas locales que se asegura tengan “las mejores prácticas” y de paso aportan a fortalecer a las empresas “que nos rodean y nos apoyan a que esto sea realidad”. Mientras, en su finca de café en las laderas yaucanas, “no usamos pesticidas, básicamente trabajamos todo a ‘trimmer’, con fertilizantes que sean libres de químicos, tratando que sea lo más limpio posible… no voy a decir que es certificado orgánico, porque no está certificado orgánico, pero utilizamos prácticas orgánicas para que cuando usted se disfrute ese cafecito sea un café limpio y que le caiga bien”.

“Así que todo lo que estás disfrutando en nuestra tienda es 100% hecho por nosotros”, reiteró. “Podemos garantizar que el café que utilizamos viene de nuestra finca. Es un café que, mi hermano, Eugenio Ruiz, que está mano a mano conmigo en la finca y a través de todo el proceso, y yo, garantizamos de que ese producto siempre esté ahí, nunca falle”, insistió, agregando que el nombre del café es honor a “nuestro papá Don Eugenio Ruiz Vargas, reconociendo el legado que él ha tenido sobre la industria cafetalera en Puerto Rico”.

Ese reconocido y distintivo café 100% puertorriqueño, por cierto, además de poder beberse en Café Don Ruiz, también se puede comprar aquí “empacadito en bolsas” para disfrutar después en casa. De igual forma, se puede ordenar a través del portal cafedonruiz.com y “se le envía a cualquier parte de Puerto Rico o Estados Unidos”.

Café Don Ruiz en Caguas abre lunes y martes de 6:30 a.m. a 4:30 p.m.; de miércoles a sábado de 6:30 a.m. a 6:00 p.m.; y domingos de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. La pastelería y panadería, aunque produce todos los días para el Café, abre al público de viernes a domingo.

“Lo importante es que, siempre que vean algo nuevo de Don Ruiz, tiene el sello de que es un producto local, fresco, que hacemos con mucho amor, por manos puertorriqueñas, y un equipo de trabajo bien apasionado que siempre está buscando llevarle lo mejor”, insistió Abimael. “Así que, venga y pruebe, que el que prueba, vuelve. Y los mantenemos saludables, porque nuestro enfoque es mantener algo rico, de alta calidad y saludable”.