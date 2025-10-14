El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés), con sede en San Juan, emitió hoy, martes, una advertencia de calor para varios municipios de la zona costera y el área metropolitana, mientras alertó sobre posibles lluvias y tormentas eléctricas en otras partes del País.

Según el informe diario de la agencia, los índices de calor podrían alcanzar entre 100 y 110 grados Fahrenheit entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m., lo que representa un riesgo significativo para la salud, especialmente para personas vulnerables o expuestas por largos periodos sin acceso a hidratación adecuada.

“El calor elevado podría afectar a personas sensibles, especialmente sin enfriamiento o hidratación adecuada, con posibles impactos en sistemas de salud o industrias sensibles al calor”, indicó la agencia en su boletín.

Los municipios bajo advertencia de calor son: Carolina, Culebra, Añasco, Bayamón, Caguas, Aguas Buenas, Juana Díaz, Isabela, Loíza, Yabucoa, Dorado, Aguada, Guaynabo, Rincón, Vega Alta, Hormigueros, Gurabo, Arroyo, Aguadilla, Camuy, Toa Alta, Hatillo, Quebradillas, Arecibo, Toa Baja, Río Grande, Patillas, Maunabo, Mayagüez, Lajas, Moca, Cidra, Santa Isabel, Yauco, Peñuelas, Cabo Rojo, Ponce, Guayanilla, San Germán, Comerío, Guayama, San Juan, San Lorenzo, Canóvanas, Trujillo Alto, Barceloneta, Luquillo, Salinas, Juncos, Humacao, Cayey, Las Piedras, Vega Baja, Fajardo, Guánica, Florida, Ceiba, Vieques y Manatí.

Además del aviso de calor, el Servicio Nacional de Meteorología también advirtió sobre la posibilidad de lluvias significativas en la zona oeste de Puerto Rico, así como en varios municipios del área metropolitana, incluyendo Carolina, Trujillo Alto, San Juan, Guaynabo y Bayamón.

“Es posible la acumulación de agua en carreteras, así como inundaciones urbanas o de pequeños riachuelos. No se descartan inundaciones repentinas aisladas”, detalló la agencia en su boletín.

Asimismo, se esperan tormentas eléctricas aisladas a dispersas, las cuales podrían generar frecuentes descargas eléctricas. Estas condiciones representan un riesgo para las actividades al aire libre.

Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta, estar pendiente a los informes meteorológicos y ajustar sus planes según evolucionen las condiciones del tiempo.