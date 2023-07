Unos 150 líderes comunitarios y de organizaciones de servicio a la comunidad participaron de una decena de talleres educativos encaminados a mejorar su respuesta a las emergencias y a crear, en sus respectivos sectores, proyectos dirigidos a la sostenibilidad.

Se trata del Instituto de Liderazgo Comunitario 2023, un evento gratuito celebrado por primera vez en Puerto Rico, a través Ponce Neighborhood and Housing Services y NeighborWorks America, cuyo enfoque es brindar estrategias para que las comunidades puedan encontrar soluciones a los distintos problemas que le aquejan.

El encuentro, realizado en el Hotel Costa Bahía en Guayanilla, reunió este fin de semana a representantes de comunidades ubicadas en 25 municipios, entre estos, Salinas, Cabo Rojo, Guayama, Moca, Humacao, Fajardo, Culebra, San Juan, Toa Alta, Toa Baja, Ponce Peñuelas y Juana Díaz.

PUBLICIDAD

Estos participaron en talleres de sostenibilidad y desarrollo comunitario, redacción de propuestas, desarrollo de liderazgo, reconstrucción de vivienda, planificación urbana y leyes de vivienda justa, entre otros.

De acuerdo con Elizabeth Colón Rivera, directora ejecutiva de Ponce NHS, “el propósito es ayudar, darles las herramientas, la información y los recursos necesarios a los líderes comunitarios y a líderes dentro de las organizaciones sin fines de lucro para que puedan implementar estrategias e iniciativas que desarrollen a las comunidades”.

“Nuestra intención es poder desarrollar y capacitar a estos líderes; es vital para que Puerto Rico pueda salir hacia adelante. Tratamos de asegurarnos que los líderes comunitarios y las organizaciones sin fines de lucro, se enfoquen no tan solo en la necesidad, sino en soluciones”, asintió.

Uno de los aspectos discutidos fue la respuesta a emergencias ocasionadas por eventos atmosféricos y telúricos que, según Colón Rivera, ha sido uno de los enfoques más importantes debido a experiencias pasadas que afectaron a miles de personas.

“Queremos que las comunidades se sientan seguras y que puedan prepararse para ser su primera línea de respuesta y así, salvar vidas, especialmente, comunidades que quedan atrapadas durante el paso de fenómenos atmosféricos. Que cuando lleguemos no encontremos una debacle, sino gente que ha estado suplida, suministrada, protegida y cuidada por sus mismos vecinos”, confesó.

Para el gerente de la región noreste de NeighborWorks America, Michael Molina, “esto tenía que comenzar antes del huracán María porque, cuando pasaron los desastres, se vio una diferencia marcada en cómo la gente respondió a la emergencia”.

PUBLICIDAD

“Se sabe que esto seguirá pasando, entonces, el enfoque es, cómo podemos ayudar para que la gente tenga las herramientas necesarias para seguir hacia adelante y crecer. Por eso, continuamos capacitando a estos líderes con el objetivo de que la gente se sienta segura y pueda actuar de manera asertiva”, manifestó.

“Es importante escuchar lo que nos dicen nuestros grupos en cuanto a qué cosas necesitan. No podemos ir a un lugar infiriendo en lo que nosotros pensamos cuáles son sus necesidades, sino escuchándolos y apoyándolos para que puedan encaminar las soluciones”, resaltó.

El Instituto de Liderazgo Comunitario 2023 fue un evento gratuito celebrado por primera vez en Puerto Rico. ( Suministrada )

Como parte del evento, las organizaciones visitaron sendos proyectos en Ponce y San Germán, para que los participantes vieran cómo estos líderes desarrollaron sus centros de resiliencia.

“Queremos que las comunidades se hagan autosustentables para que no dependan tanto del gobierno o del estado benefactor cuando ocurre una situación de emergencia o una catástrofe. Por ejemplo, esta comunidad cuando hay una situación de emergencia queda inaccesible”, destacó Colón Rivera desde el Centro de Resiliencia Comunitaria en el barrio Guaraguao de Ponce.

“Buscamos que ese primer contacto lo puedan hacer aquí, que las personas sientan que hay un lugar seguro en su propia comunidad a donde puedan venir a buscar comida, agua, a lavar su ropa, servicios de salud primarios y se sientan que hay un espacio familiar y hogareño a donde ellos puedan encontrar, identificar y recibir servicios, suministros y todo lo que necesiten”, dijo por su parte, Eunice Pérez Rivera de Ponce NHS.

Para la líder comunitaria del barrio Guaraguao, Josefine Irizarry, “es fabuloso que otros vengan y nos visiten para que vean cómo, en cinco años, nosotros hemos podido lograr tanto”.

PUBLICIDAD

“Tenemos placas solares; la mitad fue donada por Ponce NHS y la diáspora. Estamos esperando a que terminen el sistema de captación de agua para proveer servicios de lavandería a la comunidad. El comedor se hizo con ese propósito para que, en caso de una emergencia pueda suplir alimentos calientes a la gente”, señaló.

Mientras que, en San Germán, llegaron a la Finca Agricultores Forjando una Exitosa Agricultura (AFUEA) “para explorar el proyecto de agricultura sustentable”.

“Con ese proyecto se está ayudando para que otros líderes puedan modelar proyectos de agricultura sustentable en sus comunidades, que desarrollen huertos comunitarios, huertos hidropónicos y vayan preparando a esas comunidades para que se conviertan en espacios sostenibles”, mencionó.

“Esto para que, cuando ocurran situaciones de emergencia, no dependan de una dispensa que envía el gobierno o de suministros que a veces no llegan y muchas veces tenemos a las comunidades hambrientas. Eso lo vivimos en María, no es un cuento de camino. Cuando nosotros llegamos a las comunidades, había gente sin comer desde hacía varios días”, lamentó.