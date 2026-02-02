El Municipio Autónomo de Carolina informó que amplió sus protocolos de respuesta en la zona rural luego de que las interrupciones en el servicio de agua potable por la emergencia operacional declarada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se extendiera a varios sectores del campo. Desde ayer el municipio atiende esta situación que afectó inicialmente la zona de Isla Verde.

Personal del Departamento de Manejo de Emergencias Municipal en colaboración con el personal del Centro de Servicios Municipales de Barrazas y en coordinación con la AAA, se activaron de inmediato para trabajar con la distribución de agua en diferentes sectores de la zona rural, al tiempo que continúan despachando agua en Isla Verde.

Se indicó que se destinaron dos camiones cisterna para establecer oasis; uno está ubicado en la Carr. 857 km 9.5 del Barrio Carruzo en el sector conocido como la Cueva del Indio y el otro estará frente al parque pasivo del sector Arrayanes en Cacao. Los camiones cisterna estarán brindando servicio de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde hasta que la AAA restablezca sus operaciones.

“En momentos en que enfrentamos una declaración de emergencia por el virus de la influenza, el acceso continuo al agua potable es más importante que nunca para proteger la salud de nuestra gente. Lavarse las manos, higienizar espacios y cuidar a nuestras familias depende de este recurso esencial además de lo importante que es tener agua para la vida cotidiana de todo ser humano. Por eso estamos redoblando esfuerzos con el propósito de que cada sector de la ciudad, tanto la zona turística, la urbana o rural, tenga acceso al agua durante esta situación”, indicó el primer ejecutivo de Carolina, José Carlos Aponte, mediante declaraciones escritas.

Al momento, se han reportado sin el servicio los barrios Barrazas, Cedro, Cacao y Carruzos. Residentes de los barrios Santa Cruz y Canovanillas han reportado bajas presiones de agua e interrupciones intermitentes.

El plan de emergencia del Municipio trabaja además con el suplido de agua a la población con problemas de movilidad, personas encamadas y los ciudadanos con condiciones críticas de salud que requieran de atención de prioridad. El servicio a esta población se ofrecerá directamente a sus casas por lo que se les pide que llamen al 787-769-4000 para recibir al personal municipal en sus hogares.

El alcalde además reforzó las operaciones de la planta de filtración de agua perteneciente al Sistema de Acueducto Municipal que ubica en el Centro de Servicios Municipales de Barrazas. El acueducto municipal cuenta con una estructura para abastecerse de agua disponible las 24 horas. El oasis permanente tiene 32 llaves de fácil acceso incluyendo espacios accesibles para personas en silla de ruedas.

Dada la complejidad de la avería y la posibilidad de que afecte a otros sectores de la ciudad, el alcalde reiteró que continuará el monitoreo y la comunicación directa con la AAA para poder mantener informada a la ciudadanía

“Si desea reportar la falta del servicio de agua en su comunidad puede llamar al número de emergencias del programa Carolina Segura y en Paz, al 787-769-4000”, culminó diciendo el alcalde.