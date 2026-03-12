En momentos en que más de 440 personas permanecen en lista de espera por un trasplante de riñón en Puerto Rico, el Hospital Auxilio Mutuo (HAM) en Hato Rey, realizará hoy, jueves, una caminata y un lazo humano para crear conciencia sobre la enfermedad renal, promover la donación de órganos y recordar que un sí voluntario puede salvar vidas.

“En el Día Mundial del Riñón, organizamos esta iniciativa junto al Consejo Renal de Puerto Rico para reforzar la educación sobre la enfermedad renal crónica, que puede avanzar de forma silenciosa en sus etapas iniciales y, cuando progresa, puede requerir tratamientos como diálisis en lo que llega la oportunidad de un trasplante”, informó la Dra. Nilka de Jesús, directora del Programa de Trasplante de Órganos del HAM.

El punto de encuentro será la fuente del Hospital para realizar una caminata a las 9:00 de la mañana que culminará con la formación de un gran lazo humano de color anaranjado, símbolo internacional de la concienciación sobre la salud renal.

“En Puerto Rico, miles de personas viven con enfermedad renal crónica y muchas no lo saben. Se estima que 1 de cada 7 adultos puede tener algún grado de deterioro en la función renal, principalmente asociado a diabetes e hipertensión, dos condiciones altamente prevalentes en la Isla”, detalló de Jesús.

La Dra. Verónica Meza, nefróloga y directora médica del Programa de Riñón, por su parte, precisó que “actualmente éste el órgano más solicitado para trasplante”.

“Cientos de puertorriqueños permanecen en lista de espera y la disponibilidad del órgano no logra cubrir la necesidad existente. Muchos pacientes dependen de diálisis, un tratamiento que puede requerir sesiones de hasta cuatro horas, varias veces por semana mientras esperan una oportunidad de trasplante”, añadió la especialista.

Meza explicó que “el trasplante de riñón no sólo salva vidas; devuelve calidad de vida e independencia a pacientes que han pasado años en tratamientos sustitutivos. La prevención y el diagnóstico temprano son fundamentales. Muchas veces el paciente no presenta síntomas hasta etapas avanzadas, por eso insistimos en chequeos rutinarios y control de condiciones crónicas”.

Brendalis Pacheco, directora ejecutiva del Consejo Renal de Puerto Rico, recalcó que la organización sin fines de lucro lanzó una campaña educativa enfocada en la prevención con el objetivo claro de crear conciencia sobre las condiciones renales y apoyar a quienes enfrentan estos retos día a día.

“La campaña ‘Haz tu parte’ busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la salud renal y la posibilidad de ser un donante. Cada acción cuenta, y juntos podemos marcar la diferencia”, señaló Pacheco.

Se espera sea una caminata muy concurrida, considerando que hasta el momento han confirmado varios pacientes que han recibido trasplantes de órganos así como portavoces de organizaciones como LifeLink de Puerto Rico, Puerto Rican Leader, Fundación Mariposas Renales, Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico, Fresenius Kidney Care, Fundación Puertorriqueña del Riñón y Clubes de Leones del Distrito 51- Este.

También habrá representación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, de la Asociación Americana de Enfermeras de Nefrología (ANNA - Capítulo Caribeño) y MYO Institute Inc.