Una oda al talento de varias escritoras se presenció esta tarde en el Parque Histórico Cueva María de la Cruz, en Loíza, durante el evento “Algo más que escritoras y bailaoras de bomba”.

Cientos se congregaron para celebrar el legado de las autoras y, a son de bomba, Yolanda Arroyo Pizarro, Marie Ramos Rosado y Mayra Santos Febles detallaron cómo educan mediante la palabra escrita.

“Lo que hoy estamos viendo en Loíza, es el resultado de la importancia que tiene educar a las nuevas generaciones sobre la sabrosura de nuestra música, particularmente en esta Semana de la Mujer, y yo como músico digo que la música no tiene sexo. Hace más de 15 años que llevo educando para que lo que se produzca sea auténtico puertorriqueño”, dijo Marcos Peñaloza Cruz, experimentado músico loiceño.

PUBLICIDAD

“Lo que hoy estamos viendo en Loíza, es el resultado de la importancia que tiene educar a las nuevas generaciones sobre la sabrosura de nuestra música", celebró el músico loiceño Marcos Peñaloza Cruz. ( Suministrada )

Fue mediante la descripción de su libro “Pelo Bueno”, publicado en el 2018, que Arroyo Pizarro destacó cómo “hemos sido criados en una sociedad racista que nos convencen de conceptos del cabello y del color de piel”, por lo que “este cuento lo que busca es educar” contra estos ideales erróneos.

Y es que el libro- publicado con motivo del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, según señalado por la Organización de Naciones Unidas (ONU)- narra la historia de una niña, criada por su abuela, que llega un día a la casa y pregunta “¿por qué dicen que tengo pelo malo?” Su abuela, sin embargo, aprovecha la interrogativa y destaca que su pelo no es “malo”, pues nunca ha cometido un crimen, no es desobediente ni travieso, no miente ni ofende.

“Sirve para que nosotras, las escritoras, tengamos un espacio de discusión sobre la afrodescendencia”, coincidió la doctora Ramos Rosado.

En el evento, además, se resaltó que Ramos Rosado fundó el curso “La mujer negra en la literatura puertorriqueña”, único en América Latina y El Caribe.

“El curso incluye la literatura desde el siglo XIX hasta la actualidad y estamos buscando relevar los papeles reivindicativos de la mujer negra”, señaló la educadora, ensayista, declamadora, locutora, bailaora de bomba y doctora en filosofía y letras y quien ha llevado su trabajo a Francia, México, Cuba, Jamaica, Estados Unidos y varias islas del Caribe.

Mientras, se le rindió homenaje a Gladys Rivera, quien fue discípula de Ricardo Alegría y a quien se le dedicó en mayo la cuadragésimo séptima edición del Festival Nacional de Bomba y Plena en la comunidad La Perla, en el Viejo San Juan.