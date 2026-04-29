Con el propósito facilitar a ciudadanos y empresas la disposición adecuada de equipos electrónicos en desuso, así como ofrecer un mecanismo seguro para la destrucción de documentos confidenciales, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) anunció el “Día de Reciclaje de Equipo Electrónico y Destrucción de Documentos Confidenciales”, que se llevará a cabo el próximo miércoles, 6 de mayo de 2026, en el Atrio del Capital Center en Hato Rey.

El CPA David Rodríguez, presidente del CCPA, destacó la relevancia de este esfuerzo como parte de la responsabilidad social de la institución.

“Esta actividad responde a la necesidad de proveer alternativas seguras y accesibles tanto para el manejo de equipos electrónicos como para la disposición de documentos confidenciales. Fomentamos prácticas que protejan la información y, a su vez, contribuyan a la sostenibilidad ambiental”, expresó.

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Los asistentes podrán llevar una variedad de equipos para reciclaje, entre los que se encuentran: computadores portátiles, escáner, monitores, televisores, impresoras, entre otros. Al mismo tiempo se contará con servicio de trituración de documentos al momento, promoviendo la protección de información sensitiva y el cumplimiento con prácticas responsables de manejo de datos.

La actividad será de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. y estará abierta al público general. Para más información sobre los materiales aceptados, los interesados pueden acceder a www.reciclajedelnorte.com o comunicarse al 787-688-9008.