El alcalde de Camuy, Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez, celebró la reapertura parcial del Parque Nacional de las Cavernas del Río Camuy, y sostuvo que continuarán trabajando para rehabilitarlo y convertirlo en uno de los principales atractivos del pueblo.

“El Parque de las Cavernas volvió a abrir, pero de manera limitada. Van a poder visitar la Cueva Clara, en unos tours que va a ser caminando, porque todavía el Parque no tiene sus trolleys”, afirmó Hernández.

Alertó, sin embargo, que hay mucho trabajo por hacer en el Parque, y por eso se habla de apertura limitada.

“Lo que son las atracciones en Tres Pueblos no están todavía reparadas, el zipline no está reparado, la cafetería no está operando, el ‘gift shop’ (tienda de regalos) no está operando”, enumeró.

“Pero la gente va a poder disfrutar de que es una belleza natural comoquiera, no importa lo que esté operando y lo que no esté operando”, agregó.

Hernández afirmó que ha sido enfático, y lo reiteró en su reunión de hoy, miércoles, con el gobernador Pedro Pierluisi en Fortaleza, “en que tenemos que movernos a buscar algún tipo de alianza público privada”, para la operación del Parque.

“Y cuando hablo de una alianza público privada no me estoy enfocando, o estoy obsesionado porque tiene que ser el sector privado necesariamente. Aquí puede venir una organización sin fines de lucro que tenga capacidad económica para hacer una inversión allí, una cooperativa, cualquier tipo de organización que tenga la capacidad económica, así como también cualquier sector privado que tenga la capacidad económica que pueda hacer una inversión allí”, explicó.

Detalló que el Parque cuenta con 256 acres de terreno, con apenas el 25% desarrollado, a pesar que fue inaugurado en 1984.

Reiteró el llamado a no temer por la preservación del Parque ante una eventual alianza público privada, asegurando que “el Parque de las Cavernas va a seguir siendo un patrimonio de todos los puertorriqueños, es una reserva natural que va a estar protegida por todas las agencias que fiscalizan los recursos naturales en Puerto Rico”.

Insistió en que es necesario crear empleos, y eso se logra “moviéndonos a crear más facilidades, más áreas para hacer turismo”.

“Allí hay salón de actividades, que es hecho en piedra, y un salón amplio, al aire libre, y allí hacían unas bodas espectaculares. Yo quiero que esas bodas vuelvan otra vez allí”, sostuvo. “Allí se pueden hacer restaurantes, protegiendo el medio ambiente. Cuando usted va a cualquier parte del mundo que hay parques parecidos al de nosotros, están completamente desarrollados, siempre y cuando protegiendo siempre el ambiente”.

Mencionó otras posibles atracciones, como un zipline, como ya lo había, o un hotel ecoturístico, una vez más, cumpliendo con la naturaleza y los códigos ambientales pertinentes.

“Y eso va a crear un desarrollo económico no solamente para Camuy, sino para Puerto Rico y para el área norte completa, Lares, Utuado, Arecibo, Hatillo. Nuestros jóvenes no pueden y nuestras generaciones no pueden pensar que las únicas oportunidades de empleo están en el área metropolitana. También las puede haber en la zona norte”, insistió.

Hernández agregó que ya la Autoridad para las Alianzas Público Privadas está realizando un estudio de viabilidad para determinar si es recomendable esa ruta para la operación del Parque. Se esperaba que el informe estuviera listo en enero pasado, pero la Autoridad pidió le concedieran algunas semanas adicionales para terminar el estudio, y esperan tenerlo “en algún momento antes que finalice marzo”.

Una vez salga el estudio, “si fuese viable la alianza público privada”, lo siguiente sería un aviso público solicitando propuestas “para los diferentes proponentes, organizaciones sin fines de lucro, sector privado, que quieran desarrollar el Parque de las Cavernas, protegiendo siempre el medio ambiente”.