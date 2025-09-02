La Fundación De Frente al Alzheimer anunció la celebración de la décima edición de “Camina por tu héroe”, el sábado, 4 de octubre, en el Coliseo José “Buga” Abreu de Isabela.

Por segundo año consecutivo, “la ciudad Jardín” será sede de la caminata, que cerrará con el espectáculo de Víctor Manuelle, principal aliado de la Fundación desde sus inicios.

“Celebrar la décima edición significa mucho más que un número. Es la prueba de que juntos hemos levantado un movimiento sólido y lleno de esperanza para miles de familias que viven con el Alzheimer. Para mí, es un compromiso de vida seguir al lado de esta causa que me toca tan de cerca. Me llena de orgullo ver cómo, año tras año, más personas se unen y por eso, vamos a tener un gran cierre con mi orquesta y grandes amigos como: Luis Figueroa, Willito Otero, Merari y Juan José Hernández que se unieron para que los asistentes disfruten con música y en unión familiar”, expresó por escrito Víctor Manuelle.

“Camina por tu héroe” ofrecerá una jornada de concienciación y entretenimiento para toda la familia, que incluirá el tradicional recorrido, actividades educativas y presentaciones artísticas.

Desde su creación en 2015, la Fundación De Frente al Alzheimer consolidó la caminata como un encuentro solidario que une a miles de personas. En esta primera década, logró impactar a más de 650 familias residentes en la Isla, mediante programas de reembolso de gastos relacionados con el cuidado de pacientes como servicios de acompañante, enfermería, equipos médicos, pañales y medicamentos. Gracias a lo recaudado en la pasada edición se pudo desembolsar $140 mil dólares a familias.

“Diez años caminando por nuestros héroes representan una década de lucha, amor y solidaridad. Gracias al respaldo de Víctor Manuelle y de miles de personas que nos acompañan, hemos podido transformar la vida de cientos de familias. Este décimo aniversario nos inspira a seguir trabajando con más fuerza para que ningún cuidador se sienta solo ante esta situación”, destacó Ivonne Rivera, directora ejecutiva de la Fundación De Frente al Alzheimer.

Las camisetas conmemorativas de la décima edición de “Camina por tu héroe” ya están disponibles en todas las tiendas Me Salvé. Además, quienes deseen apoyar a la fundación podrán realizar donativos a través de ATH Móvil en el renglón “donar” a la cuenta DeFrentealAlzheimer, o mediante PayPal en www.defrentepr.com.

Asimismo, la Fundación informó que los interesados en solicitar ayuda económica tienen hasta el 31 de octubre, para completar la solicitud a través del portal www.defrentepr.com. Para más información, pueden escribir al correo electrónico ayuda@defrentepr.com o enviar correspondencia a: De Frente al Alzheimer, 130 Ave. Winston Churchill, PMB 154, San Juan, Puerto Rico, 00926-6018.

Con esta décima edición de “Camina por tu héroe”, la Fundación reafirma su compromiso de seguir ampliando su alcance y de trabajar para que más familias puertorriqueñas puedan enfrentar el Alzheimer con apoyo y esperanza.