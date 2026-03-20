Adjuntas. Desde 1980 hasta 1995, cuando compañías mineras propusieron explotar las montañas adjunteñas para extraer el cobre, oro y la plata que están entrelazados bajo el fango, la fuerza comunitaria rechazó vehemente la venta de sus tierras sosteniendo pancartas y hasta volando chiringas anunciando su oposición y defendiendo lo que fue patio de nuestros ancestros y hábitat de cientos de especies.

Así, nació el ente comunitario Casa Pueblo, grupo que evitó un apocalipsis ecológico y conservó las 750 cuerdas de lo que hoy día es el Bosque del Pueblo, el primero manejado por la gente.

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Ahora, es la gente quien limpia sus veredas, evita el uso inadecuado de las áreas, como el paso de vehículos todo terreno, y participa en la reforestación.

El próximo sábado, a son de música y con decenas de actividades, se honrarán los 30 años desde esa victoria.

“El Bosque del Pueblo es un hito histórico para Adjuntas y para el pueblo de Puerto Rico y un hito histórico tiene un antes y un después. El antes, antes de ser bosque, estos terrenos la habían adquirido la compañía minera, 750 cuerdas. Ya habían decidido iniciar la minería y ahí es que nace Casa Pueblo. Estuvimos 15 años con muchas estrategias participativas… Hicimos muchas actividades hasta que pudimos detener la minería, luego de 15 años. Eso fue bien importante”, recordó bajo el ondeo de la monoestrellada el cofundador de Casa Pueblo, Alexis Massol González.

El impacto de la protección

La instauración del Bosque del Pueblo no solo evitó la destrucción en Adjuntas, sino también protegió 36,000 cuerdas de terreno, que incluyen tierras y cuerpos de agua en municipios aledaños como Jayuya, Utuado y Lares.

Massol González, también ingeniero y ambientalista, conocía a un Puerto Rico que únicamente tenía 3% de áreas protegidas. Tras tres décadas de lucha, ya esa cifra está en 17%, aseguró.

“La minería es un proyecto racista contra un país que piensa que nosotros somos menos que ellos. Iba a producir una catástrofe ecológica y Puerto Rico lo hubiesen construido en un lugar no apto para vivir”, subrayó.

“(Con las compañías mineras), se hubiese destruido la cuenca hidrográfica del Río Grande de Arecibo. Esa cuenca, por un tubo que se llama Supertubo, lleva agua a San Juan y le suple agua a 1.5 millones de personas. Eso no existiría. Ese 1.5 millones de personas no tendrían agua ahora”, agregó.

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El gran logro que es el Bosque del Pueblo ha sido un referente. Líderes de toda la Isla se han inspirado, como Monte Choca y Tres Palmas en Rincón.

“(Lo) hemos logrado no solo por Casa Pueblo, sino otras organizaciones han podido proteger este país. Yo creo que esto tiene una trascendencia a nivel local, nacional e internacional”, comentó Massol González, haciendo alusión al recibimiento del Premio Medioambiental Goldman que elogia a defensores de la naturaleza.

Celebración en todo lo alto

De 10:00 a.m. a 3:00 p.m., se recibirán a los asistentes.

En honor a la efeméride, el Julián Chiví, ave símbolo de Casa Pueblo, le hará coro a Danny Rivera, quien ofrecerá un concierto con la Cordillera Central de telón de fondo. La organización Para la Naturaleza honrará el suelo, sembrando 500 árboles nativos, como el Guamá, la Maga, Moca, Ceiba, Capa Prieto y Cupey. Los cabezudos de Agua, Sol y Sereno deleitarán con su presentación artística.

“¿Cuándo tú vas a tener la oportunidad de escuchar a Danny Rivera en un concierto en el medio de este paisaje, llueve, relampaguee, esté soleado? Si llueve, es parte del paisaje, si hace sol, es parte de esto. El clima no es el determinante, sino la gente”, aseguró Arturo Massol Deyá, profesor y director de Casa Pueblo.

Habrá exhibidores de organizaciones como el Fondo Peregrino, Sierra Club Puerto Rico, Proyecto Coquí, Proyecto Cabachuelas, Centro Paz para ti, la coalición Defiende a Cabo Rojo, el Museo de Historia Natural de Puerto Rico, la Sociedad Ornitológica de Puerto Rico, el Solar Car Team de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez y el programa IINSTAR-AS de la UPR de Río Piedras.

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Las actividades del aniversario. ( Suministrada )

Se ofrecerá información en estaciones con guías y un recorrido liderado por Massol González. Mientras, habrá una sesión de yoga con Hygieia Natural Medicine y una ceremonia de investidura de guardabosques comunitarios.

La niñez podrá colorear con la artista Verónica Aponte Sepúlveda y participar en una lectura de cuento con la escritora Ivonne Lozada.

El evento es gratuito y habrá comida para la venta.

Se recomienda vestir zapatos cerrados y utilizar protector solar, silla, sombrilla, dinero en efectivo y su botella de agua reutilizable.

La ruta recomendada para llegar al bosque es la carretera PR-605 que conduce a Jayuya. Una vez se llenen los espacios de estacionamiento dentro del bosque, podrán dejar sus vehículos a la orilla de la PR-605. Una guagua les llevará libre de costo hasta el Bosque.

“En estos tiempos, donde todo lo que uno recibe es violencia y ve a estos gobernando y es violencia, y uno ve lo que están haciendo con los migrantes y es violencia y uno ve lo que están haciendo en otros países y es violencia y uno ve lo que están haciendo con la energía y es violencia y uno ve lo que quieren hacer con el desarrollo económico y es violencia y con (el proyecto en Cabo Rojo) y es violencia. Necesitamos espacios (de paz). No es una celebración en la enajenación. Es una celebración pensando en el futuro del país y en ese compromiso que hay que sostener. Lo hemos sostenido por 30 años, pero no es que se acabó, es que hay que sostener ese compromiso y esa ruta”, puntualizó Massol Deyá.

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La festividad, aseguraron, no será por la finalidad de la lucha, sino la continuidad de ella. Tanto Massol González como Massol Deyá están claros: falta mucho trabajo por hacer, en Adjuntas, en Cabo Rojo y en toda la Isla.

La ruta para llegar al Bosuqe del Pueblo. ( Suministrada )

“El gobierno de Puerto Rico es uno colonial que está caduco y no funciona. Es neoliberal, es patriarcal. Tiene todas las condiciones porque es un estado fallido, el estado colonial falló. (Pero), aquí estamos creando un modelo alternativo en Casa Pueblo. Un modelo de país alternativo que va de abajo hacia arriba. Estamos con la energía solar, con un proyecto precioso, tenemos una independencia económica con el café Madre Isla, tenemos este bosque, tenemos el Bosque La Olimpia. Yo veo un futuro halagador. No estoy nada de pesimista. No me importa el Trump ese y lo que está haciendo porque mi país sí que está haciendo y hay grupos comunitarios pro todas las esquinas y son grupos comunitarios de cultura, de defensa de la playa, de los bosques”, resaltó Massol González.

“Es una lucha que nunca acaba. Tendremos que seguir luchando aquí y en otros lados”, coincidió Massol Deyá.