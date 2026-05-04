Cerca de 150 mil clientes se quedan sin luz por relevo de carga
La Unidad 6 de la Central Costa Sur salió de servicio.
Alrededor de 150 clientes de LUMA Energy se quedaron sin servicio en la tarde del lunes por un relevo de carga, según informó la misma compañía.
El relevo de carga ocurrió debido a la salida de la Unidad 6 de la Central Costa Sur, en Guayanilla, según adelantó el portavoz de prensa de LUMA Energy, Hugo Sorrentini.
La zona más afectada es la de Caguas con 38,358 clientes sin servicio. Le sigue Carolina con 32,922, Arecibo con 24,922 y San Juan con 21,680 clientes sin electricidad.
El total de hogares sin servicio sumaba 146,578 a las 5:10 de la tarde del lunes.
A medida que vuelva a entrar en operaciones la unidad afectada, se irá reestableciendo el servicio.