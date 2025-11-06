El traslado de un transformador de 14 pies de alto y sobre 250 toneladas de peso, el más grande y de mayor capacidad en la historia de la red eléctrica de Puerto Rico, conllevará el cierre por varios días de un tramo de la avenida Roosevelt, anunció el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo.

El pesado equipo será movido desde el Muelle de San Juan hasta el Centro de Transmisión de Sabana Llana en Carolina. Debido a su enorme peso, el transformador, explicó el secretario, no se puede mover por ninguna ruta que tenga puentes.

Sin embargo, en el tramo de la avenida Roosevelt, donde ubica el Cuartel General de la Policía, se tendrá que instalar un jumper, o una estructura que va encima del puente para aumentarle la capacidad de peso.

“Básicamente se va a construir un puente encima del puente para que reciba todas esas cargas de este transformador. Para poder hacer eso, el viernes, mañana, a las 8:00 de la noche, se va a cerrar el tránsito en la Roosevelt en ese tramo, básicamente entre el kilómetro 2.9 y el 3.1. Las personas que vayan hacia la PR-22 a través de la avenida De Diego pueden continuar hasta la PR-22 o, si no, si van hacia la PR-18, el Expreso Las Américas, por la avenida Andalucía, la Piñero y nuevamente hacia el Expreso Las Américas”, dijo el secretario en conferencia de prensa con los funcionarios de LUMA Energy.

“Y entonces ese jumper se comienza a instalar el viernes de madrugada, sábado; una vez pasa la carga, empiezan a removerlo y ya esperamos el martes o antes que ya se esté removiendo nuevamente el puente y el tránsito abierto completamente, ininterrumpidamente”, añadió.

El tramo que se verá afectado es el que va en dirección de Guaynabo a Carolina.

“O sea que están transitando los que van desde el área de San Patricio hacia Plaza Las Américas; ese es el carril que se va a estar cerrando. Los carriles opuestos van a estar abiertos al tránsito completamente”, sostuvo.

Los desvíos establecidos son:

Desvío 1: Desde la PR-23 (Roosevelt) hacia la PR-22, por la avenida De Diego.

Desvío 2: Desde la PR-23 (Roosevelt) hacia la PR-18, por la avenida Andalucía y luego la PR-17 (Piñero).

Además, se esperan dos modificaciones adicionales para que el transformador pase.

En la rotonda de la carretera PR-165 (Guaynabo) se hará una demolición y reconstrucción de parte de la rotonda cerca del centro comercial San Patricio Plaza y el parque industrial Metro Office.

Además, en la avenida Piñero, en San Juan, se demolerán las vallas divisorias para acomodar el transformador que va a llegar al Centro de Transmisión de Sabana Llana en Carolina.

Los trabajos de transportación serán nocturnos.