Bayamón. Hace menos de tres semanas que Isaira Otero Nieves, de 25 años, no tiene empleo, pero ella, así como otros cientos de personas que se dieron cita en la mañana de ayer en el Boys & Girls Club of Puerto Rico (BGCPR), en Bayamón, no se ha quedado con los brazos cruzados.

La joven, quien desde los 18 años se ha dedicado al sector de la belleza y está debidamente certificada, aseguró que está “buscando en el ámbito de estética y lo que es masaje”. Tan enérgica está por comenzar, que admitió que estaría dispuesta a iniciar lo más pronto posible, después de que se le trate dignamente.

PUBLICIDAD

“No exijo tanto”, aseguró la toabajeña, quien sujetaba varias copias de su resumé para entregarle a los empleadores en el lugar. “(Pero), para mí el salario es importante. Todos somos dignos (y) me considero que tengo bastante experiencia para tener un salario digno. En horarios, (prefiero) martes a sábado estoy súper bien, (pero), puedo trabajar fines de semana”, agregó entusiasmada, señalando que posee transportación propia.

Isaira Otero Nieves ( Suministrada )

El mismo ímpetu llevó a Karina Rodríguez a la feria, aunque, en su caso, tiene que considerar el cuido de su bebé de cuatro meses y de sus otros dos hijos antes de comprometerse a cualquier empleo. Idealmente, quiere regresar al sector del servicio como empleada de restaurante, específicamente de Golden Corral, aunque ese empleador no llegó al evento, tal como había adelantado.

Aunque dejó su información y resumé para ser entregada al restaurante, la mujer de 32 años enfrenta el dilema de que necesita que su empleador considere “que es madre” y le brinde una agenda más flexible para balancear su responsabilidad como empleada, así como la del cuido de su familia.

Karina Rodríguez ( Suministrada )

“Trabajé en Sizzler hace cinco años. Desde octubre, cuando me dieron la maternidad, renuncié allá y me quedé, porque no tenía el cuido por los horarios, porque cuando somos madres no nos dan el horario para el cuidado para los bebés. Necesito empleo, pero también que consideren que uno es madre, uno tiene que trabajar, pero no le dan la oportunidad de horarios flexibles”, apuntó Rodríguez, residente en Levittown.

Mientras tanto, Carlos Alberto Fernández Cabrera, quien se dedicaba a la instalación de puertas y ventanas, pero por la poca demanda de sus servicios que prestaba en Cintrón Windows and Doors, también se ha visto en la obligación de adquirir un empleo más fijo.

PUBLICIDAD

“Nunca fui mal empleado. Siempre he sido responsable. Llevo un mes y medio sin empleo, pero no abandoné, (sino fue) por escasez. Bajó (la demanda) y me quedé sin trabajo”, rememoró el bayamonés de 58 años.

“Estoy llenando (solicitudes) a ver si cae algo. Ya me dijeron que me van a llamar, pero mire, me dicen, pero que se dé, que se dé, porque uno no está para perder el tiempo. Yo espero que esto sea para un bien”, afirmó tras someter su información en tiendas por departamento y restaurantes y que está dispuesto a trabajar hasta los siete días de la semana.

Carlos Alberto Fernández Cabrera ( Suministrada )

El evento es producto de Conexión Laboral, del programa de Desarrollo Laboral (PDL) adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) que administra y fiscaliza los fondos federales de adiestramiento y empleo de la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA, en inglés) que se le asignan al gobierno local.

Esta feria es la segunda que se da, explicó el director ejecutivo del Departamento de Trabajo de Bayamón, José Francisco Rivera, a este diario, quien estuvo a cargo de la organización del evento, junto a la gerente de Gestión Única de Conexión Laboral del área de Bayamón-Comerío, Glorimar Colón López, y los coordinadores Shakira Santiago Román y Nelson Córdova Medina.

Aunque en el 2024 la primera feria resultó “excelente” con un total de 360 personas que mostraron interés en ser contratados, en tan solo un año, la participación de personas ansiosas por laboral se “ha duplicado”.

PUBLICIDAD

El evento de ayer inició a las 9:00 a.m. y antes de las 11:45 a.m., ya sobre 800 personas habían entregado sus resumés y algunos fueron entrevistados por varios de los 40 patronos que se congregaron en la feria.

“Esto es Nirvana para ellos (los empleadores). Los ponemos todos juntos, tenemos áreas de entrevistas (y) de aquí mismo salen contratados. O sea, que no tienen que ir a la oficina cada uno”, indicó Francisco Rivera al resaltar que su área es el “área local de desarrollo laboral que mejor funciona en los Estados Unidos”.

“El (porciento) de empleabilidad estadístico es de un 40, 50%”, aseguró al indicar que a la feria llegaron personas de pueblos adyacentes.

Empleadores satisfechos

Cónsono con los resultados de la encuesta de la empresa ManpowerGroup, que comprobó que Puerto Rico es el país con menos dificultad para que los patronos encuentren empleados para llenar los puestos vacantes, los empleadores que platicaron con este medio se mostraron satisfechos con el interés del público en ser contratados.

Yahaira Rosa Villafañe, gerente de recursos humanos de Plavica -empresa de instalación de cristales de autos con tiendas en Cataño, Mayagüez, Yauco, Ponce, Guayama, Bayamón, Caguas, Guaynabo, Arecibo, Santurce y Carolina-tenía como meta reclutar hasta 15 asistentes de instaladores para las tiendas del área metro. En menos de una hora ya sobre 25 personas se mostraron interesadas.

En Econo, buscan reclutar personal “de todo” para el supermercado de Sierra Bayamón, desde “baggers”, cajeros, gondoleros, almacenistas y la cafetería y el departamento de “Econo to-go”, que pronto ofrecerá servicios. ( Suministrada )

“Es un empleo donde requiere habilidades técnicas. Tengo que adiestrar y desarrollar a ese personal para que esté calificado”, apuntó Rosa Villafañe.

Asimismo, la gerente de reclutamiento y recursos humanos de Econo Bayamón, Zaida Ortiz, aseguró que buscaba personal “de todo” tipo para el supermercado de Sierra Bayamón, desde “baggers”, cajeros, gondoleros, almacenistas y la cafetería y el departamento de “Econo to-go”, que pronto ofrecerá servicios.

PUBLICIDAD

“Se han registrado muchos participantes. Tenemos muchos resumés”, resaltó Ortiz, cuya oficina central ubica en Comerío, donde también administra las tiendas allí y de Humacao, Naguabo, Naranjito y Barranquitas. “Estamos contratando específicamente para esa tienda (en Bayamón), pero también (recibimos resumés) para los demás”, sostuvo.

Yahaira Rosa Villafañe, gerente de recursos humanos de Plavica. ( Suministrada )

Francisco Arroyo, supervisor de área de los restaurantes El Mesón en Bayamón, dijo que tenía una meta de contratar entre 10 a 15 personas “para todas las posiciones” para las cinco localidades en el municipio.

“Han entregado varios resumes, mucho joven, estudiante, menores también se acercan mucho. Tenemos varios menores que les damos la oportunidad”, señaló.

¿Qué más exigen los nuevos reclutados?

Aunque los empleadores que hablaron con Primera Hora aseguraron no enfrentar problemas mayores a la hora de reclutar, coincidieron que los nuevos empleados suelen exigir flexibilidad de horarios y fines de semana libres.

“No ha sido ‘issue’ (hasta ahora, pero) para nosotros es bien importante la disponibilidad: lunes a viernes, sábado a domingo”, sostuvo Ortiz.

En El Mesón, buscaban reclutar entre 10 a 15 personas para los cinco restaurantes en Bayamón. ( Suministrada )

“Lo más que exigen son días libres, trabajar hasta las cinco (de la tarde). Nosotros no trabajamos domingo, pero sí sábado. (Entonces), yo trato de ver cómo llegar a ese empleado”, concordó Rosa Villafañe, al mencionar que les recuerda a sus nuevos empleados los beneficios que ofrece su empresa: tiempo completo, plan médico después de tres meses, el 401K al año de ser empleado y “los beneficios marginales que exige la ley”.

El director ejecutivo del Departamento de Trabajo municipal de Bayamón, José Francisco Rivera, (en el centro) con dos empleadas de Conexión Laboral. ( Suministrada )

“Nosotros tenemos mucha gente que son estudiantes, universitarios, que combinan sus horarios de estudio con lo que necesitan para trabajar en el tiempo que disponen. Donde mayor dificultad tenemos siempre son los fines de semana, pero básicamente, como el grueso de nuestra empleomanía es estudiante, nosotros organizamos nuestro horario a base de su disponibilidad con sus necesidades como estudiantes”, comentó Arroyo.