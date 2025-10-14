Imágenes del vuelo de prueba #11 del cohete Starship de la empresa SpaceX fueron captadas desde Puerto Rico mientras la nave surcaba los cielos a una altura de aproximadamente 105 millas.

El enorme cohete despegó desde Starbase en Boca Chica, Texas.

La Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) destacó que un llamativo color rojizo se observó en la estela de la nave, y explicó que se debe al calor y gases de los propulsores interactuando con la ionósfera, lo quese conoce como una breve “perforación ionosférica”.

Añadió que esto es algo menos notable cuando el lanzamiento ocurre más temprano, ya que la estela luciría más blanca en caso de recibir más luz solar.

“Inicialmente se vio algo más tenue que en otras ocasiones debido a que el Sol no iluminó la estela de forma óptima como ocurre en lanzamientos algo más cercanos al atardecer, pero aún así muchos observadores reportan que lució espectacular”, señaló la entidad educativa a través de sus redes sociales.

La SAC indicó que durante este avistamiento se confirmó que la Starship produce sonidos en tiempo real o sin retrasos, lo que se conoce como sonidos electrofónicos que se perciben de forma simultánea a la visibilidad de la nave.

Los vuelos de prueba de Starship son realizados para intentar mejorar y perfeccionar esta nave, como parte de un ambicioso proyecto para regresar con misiones tripuladas a la Luna y eventualmente llevar seres humanos al planeta Marte.