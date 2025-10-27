El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que la cola del huracán Melissa, que afectará directamente a Jamaica, podría provocar lluvias y tormentas eléctricas en Puerto Rico durante los próximos días.

Según el informe diario de la agencia, si prevalecen los vientos del sur asociados al sistema, se anticipan tormentas eléctricas en horas de la tarde sobre el norte de la Isla, así como lluvias intermitentes y riesgo de inundaciones urbanas o limitadas en sectores del noroeste y centro. También se advierte un mayor riesgo de inundaciones en municipios del este y en el área metropolitana.

“La trayectoria del huracán Melissa y su franja de humedad —o ‘cola’— podrían influir en las condiciones del tiempo en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Si ese cinturón de humedad se desplaza sobre la región y persisten los vientos del sur, se esperan tormentas vespertinas con relámpagos y ráfagas de viento en el norte, y lluvias nocturnas en el sur y las islas cercanas”, indica el informe, que pronostica que estas condiciones se mantendrán hasta mediados de semana.

El huracán Melissa alcanzó la categoría 5 durante la jornada del lunes, con vientos máximos sostenidos de 160 millas por hora, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés). Se prevé que el potente sistema impacte directamente a Jamaica este lunes y que afecte a Cuba entre el martes y el miércoles, mientras deja a su paso fuertes lluvias sobre Haití y la República Dominicana, donde más de un millón de personas permanecen sin servicio de agua potable a causa de las intensas lluvias.