El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) celebrará su “Expo Convención 2025: Shaping Puerto Rico’s Future” del 7 al 10 de agosto de 2025 en el Hotel El Conquistador en Fajardo.

Este encuentro anual servirá como una plataforma crucial para el intercambio de conocimientos y la discusión de temas de vanguardia en diversas ramas de la ingeniería, la agrimensura y otras profesiones relacionadas al desarrollo de Puerto Rico. Para esta edición, se han organizado diez módulos concurrentes con distintos foros que abordarán temas de gran relevancia y actualidad, en las áreas de Agrimensura, Ambiental, Infraestructura Civil, Inteligencia Artificial y Tecnología, Manufactura y Seguridad, Energía, entre otras.

“Este ha sido un año de mucho trabajo y compromiso para nuestro Colegio. Hemos enfrentado retos, pero también hemos logrado avances importantes gracias a la dedicación de nuestros profesionales. La Expo Convención 2025 será un espacio para reflexionar sobre lo que hemos logrado y, sobre todo, para mirar hacia el futuro con esperanza, innovación y sentido de propósito. Hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por el bienestar del pueblo de Puerto Rico, hombro a hombro con el gobierno, aportando nuestros conocimientos y experiencia en la planificación y el desarrollo de la infraestructura del país. Esta convención reafirma el rol fundamental que juegan nuestras profesiones en la transformación de Puerto Rico”, expresó por escrito el agrimensor Carlos Fournier Morales, Presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR).

Uno de los momentos principales de la convención será el Panel Magistral que se celebrará el viernes 8 de agosto. Los experimentados oradores, ingeniero Carl Soderberg, Miembro del Comité de Expertos y Asesores del Cambio Climático de Puerto Rico y el invitado internacional el doctor e Ingeniero Rolando Chamy Maggi, Presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), abordarán un tema vital para el futuro de nuestra isla, “Adaptación Climática para la Infraestructura en Puerto Rico: Benchmarking Internacional”. Este panel ofrecerá una visión integral sobre los desafíos y soluciones relacionados con la adaptación a los fenómenos naturales que afectan a Puerto Rico, considerando las experiencias, logros y referencias de Chile, País referente en la adaptación climática para América Latina. Así mismo contaremos con una sesión internacional titulada “La Ingeniería ante Catástrofes Naturales: Lecciones Aprendidas en Chile luego del Terremoto de 2010” donde el Doctor Rolando Chamy discutirá el rol de la ingeniería y las lecciones aprendidas luego del devastador terremoto que impactó el País Suramericano en 2010.

Los interesados en participar en este encuentro de profesionales de la Agrimensura y la Ingeniería, pueden registrarse a través del portal oficial del evento. Se ofrecerán 6.0 horas de contacto aprobadas por el Departamento de Desarrollo Profesional y Educación Continuada (DDPEC).