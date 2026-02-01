El comisionado residente Pablo José Hernández compartió a través de las redes sociales la primera imagen de su recién nacido Vicente Rafael Hernández Pascual.

El bebé, el primero tanto de él como de su esposa, la abogada Mónica Pascual, nació en San Juan a las 9:17 de la mañana del miércoles 28 de enero.

“Nuestra familia está completa en casa. (Bueno, todavía nos falta buscar a 🐶 Sol…) ¡Gracias por todos los buenos deseos y las atenciones que recibimos de los doctores, enfermeros y empleados del Hospital Pavía!“, indicó Hernández en la imagen, en la que se puede apreciar la mano del pequeñín.

Vicente Rafael lleva los nombres de sus bisabuelos, Adrián Vicente Mercado y Rafael Hernández Colón.

Según se había informado la semana pasada, Hernández tomará tres semanas de licencia de paternidad para acompañar a su esposa e hijo en Puerto Rico. Durante el periodo trabajará desde su hogar y oficina de distrito. Sus oficinas en Washington D.C. y en Caguas permanecerán abiertas y continuarán operando con normalidad.