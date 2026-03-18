Más de mil personas con un variado perfil social, que incluía desde jóvenes universitarios hasta personas con alrededor de 60 años y más, llenaron este martes la cancha Pepín Cestero en Bayamón, en busca de ser elegidos para llenar alguna de las más de 600 oportunidades de empleo que ofrecían allí unos 60 patronos de diferentes sectores industriales, como parte de la Feria de Empleo y Educativa Conecta Job Expo Regional.

Entre esas personas que acudieron a la feria en busca de empleo se encontraba Gustavo Rodríguez, un joven estudiante universitario que, según describió, hace música y actualmente está trabajando a tiempo parcial como cocinero en un restaurante.

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“Estoy moviéndome, básicamente estoy viendo qué hay. He hablado con varias compañías. Hablé con una que se llama Sobao, que es una de ‘bakery’ (panadería) y restaurantes, pa mantenerme en esa misma industria. Les dejé mi información. También me moví más pal área de las placas solares, que eso es una movida muy buena, por la comisión. Pero en verdad, lo más que me ha llamado la atención es el Embassy (hotel), por los beneficios y por todo lo que me han traído”, comentó el joven sobre su experiencia en la feria.

El joven, natural de Toa Alta, agregó que estaba camino a una entrevista, y sostuvo que se ve con buenas oportunidades de conseguir ese empleo que está buscando, resaltando que esperaba que le ayudara el hecho que “tengo buenas cualidades, ahí usualmente piden gente bilingüe y yo sé inglés, creo que me puedo defender ahí”.

Elogió la feria y aseguró “aquí ha sido lo mejor las ofertas. Mira aquí (una hoja con descripción de beneficios), trae plan médico, tienen plan de retiro, tienen sus cositas. La cosa se ve bien”.

Aclaró que, lo que sea que les ofrezcan tendrá que “ajustarlo en base a la universidad”, pues aún no se ha graduado, pero se expresó confiado en que podría hacerlo.

Personas de casi una veintena de pueblos llegaron hasta la cancha Pepín Cestero de Bayamón para participar del evento. ( Pablo Martínez Rodríguez )

También muy esperanzado en encontrar trabajo dijo sentirse Jesús Otero Camacho, que igualmente consideró la feria como “una experiencia bastante satisfactoria y bastante organizado”.

“Ando en busca (de empleo). Tienen muchos requisitos, tienen muchas ventanas abiertas aquí disponibles. Pero hay de todo un poco. Está de lo que yo estoy buscando y de lo que no estoy buscando”, comentó.

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Agregó que, de un 100%, estaba “un 90% satisfecho con las consultas que me han dado, porque me han dado como quien dice esperanza prometedora en áreas donde he llenado y solicitado. E inclusive en áreas que no he solicitado se me han acercado y me han ofrecido”.

Comentó que, entre las ofertas disponibles, hay varias que se ajustan a lo que puede ofrecer como empleado.

“A mí todo lo que sea trabajo, me gusta. No importa en lo que sea. Siempre y cuando haya trabajo, pues a mí me gusta hacer todo tipo de trabajo. Yo tengo experiencia en diferentes áreas. Vengo trabajando desde los 7 años”, afirmó, indicando que se ha acercado a industrias de ventas, servicio al cliente, choferes, piezas, servicios… un montón de categorías diferentes, cualquiera se ajusta a mis conocimientos”.

Agregó que no ha puesto limitaciones a su disposición, pues le da igual si es “a tiempo completo, horas extra… lo que aparezca”.

El hombre, residente de Bayamón, indicó que lleva varios meses desempleado y aseguró que realmente “sí vengo a buscar trabajo, no ha quejarme, ni a exigir. Porque el que necesita trabajo, la luz de alante es la que alumbra”.

Mientras, para Nydia Otero, la feria ofrecía una oportunidad para encontrar un empleo para poder cubrir sus necesidades y, al momento de conversar con Primera Hora, ya había conversado con dos agencias de empleo, “y entiendo que eso son oportunidades que me pueden surgir”.

“De lo que he visto hasta ahora, a lo mejor tienen empleos que se ajustan (a lo que ofrece como empleada), pero a veces a uno, si está buscando que no sea muy retirado de la casa, pues esas cosas hay que tomarlas en cuenta, porque entonces, lo que uno va a trabajar se le va en gasolina y arreglos para el carro. Más el tiempo… así que, mejor que no sea demasiado lejos”, comentó.

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Otero, una trabajadora que pasa de los 50 años, indicó que estaba mirando tanto las ofertas a tiempo parcial como a tiempo completo.

“Aunque estoy buscando trabajo urgentemente, mi situación no es de que tiene que ser ‘full time’ porque le debo hasta a… no es eso. Pero sí necesito el trabajo porque todavía hay unas cositas que pagar, como agua, luz, teléfono, entre otras cositas porque pago casa también. Más los carros piden arreglitos, que si gomas, el cambio de aceite. Y entonces, pues uno busca para que no sea tanto lo que sale, sino que más o menos entre algo”, explicó.

Sostuvo que trae la experiencia de haber sido “asistente administrativa muchos años”, así como cajera, pero aclaró que “mi área mayormente ha sido en el área académica. Y cualquiera diría, ah pues vas a buscar en otra… pero no. Quiero cambiar, es lo que pasa. No me quiero quedar en el mismo campo. A mi edad, no quiero quedarme en lo mismo. Quiero hacer algo diferente”.

Tanto participantes como patronos se mostraron complacidos con la feria de empleo regional. ( Pablo Martínez Rodríguez )

Al ser su primera experiencia en una feria de empleo, explicó que no tenía forma de establecer comparación con otros eventos similares, pero aseguró que “sí me gustó que el registro fue rápido, porque ya yo lo había llenado por internet. Y me han atendido muy bien”. Agregó que no había sentido ningún tipo de señal de prejuicio por su edad.

Complacidos los patronos

El sentido de satisfacción se extendía también a las personas que estaban allí en representación de las empresas, buscando reclutar talentos.

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Fernando Germán, de Bahama Buck’s, “un restaurante que nos dedicamos a hacer a la gente feliz y a la misma vez servimos cositas frías, ricas, como ‘smoothies’ y cosas así”, comentó que tenían siete empleos disponibles, y agregó que ha visto una gran variedad de disponibilidad entre los aspirantes a llenarlos.

“He encontrado de todo, jóvenes, adultos, adultos un poco mayores, disponibilidad completa, disponibilidad ‘part-time’, personas que ya tienen un trabajito pero necesitan otro para cuadrar. He encontrado de todo”, expresó.

“Algo bien interesante es que, a veces cuando hay responsabilidad académica, y a la misma vez quieren estudiar, o a veces te dicen ‘esta es mi disponibilidad’, pero ahora mismo yo tengo este otro trabajo… entonces hay que volver a la disponibilidad. ‘Dime cuál es el horario real’. Eso a veces es un reto. Pero ahí un juega y trata de adaptarse a la disponibilidad de ellos, la necesidad operacional de nosotros, para lograra acomodarlos”, sostuvo.

En cambio, indicó que no ha visto rechazo en el aspecto de compensación, pues tienen un sistema de niveles en el que ofrecen aumentos de salario por cada nivel que alcanza el empleado.

Entre los solicitantes, comentó, han llegado adultos mayores, incluyendo a una señora de72 años.

“Y han venido personas con necesidades especiales con el deseo de trabajar. Y tengo a uno que creo que lo voy a contratar, porque me dijo que nunca ha tenido experiencia y nadie se la quiere dar. Y eso a mí me… De hecho, eso ya lo hice una vez, y lo voy a hacer con este muchacho otra vez”, afirmó.

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Al momento de la entrevista, ya había conseguido tres candidatos que comenzarían su entrenamiento el próximo viernes, incluyendo al joven con necesidades especiales.

Rosa Pagán, de los restaurantes Golden Corral y Pizza, que tenían unas 40 plazas disponibles, aseguró que “la experiencia ha sido muy positiva” y, al momento de la entrevista, habían llenado unas 20, superando así sus expectativas.

“Ha sido un éxito total. Y hemos entrevistado muchas, muchas personas. Ha sido espectacular, mucho mejor de lo que nosotros esperábamos”, celebró.

Comentó que, entre las dificultades para reclutar, además de lo difícil de la naturaleza del trabajo en un restaurante, que entre otras cosas conlleva pasar bastante tiempo de pie, han encontrado que los horarios pueden ser un reto. No así el salario, pues, aseguró “nosotros tenemos un salario bien competitivo, no es el mínimo”.

“Nos hemos encontrado en muchas ocasiones que, hay mucha gente que quiere estar libre sábado y domingo. ¿Y quién no? Pero este tipo de negocio, sábados y domingos son nuestros top, nuestros mejores días", sostuvo.

En cambio, aseguró, “nuestra experiencia con los adultos mayores es excelente, espectacular. Esos son los que se quedan. Esos son los que suben. Y nuestra empresa como tal, el ejemplo principal soy yo, que tengo 68 años y soy la asistente del gerente de operaciones, y soy tratada como cualquier otro. Y es en todas las empresas. Porque este dueño tiene varias empresas y en todas es lo mismo, los adultos mayores están dando la milla extra”.

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Para los organizadores, se trató de otra experiencia más de propiciar que la gente encuentre empleo, pero con la particularidad de que “es la primera vez que se hace desde el punto de vista regional”.

“Aquí tenemos desde Comerío, Barranquitas, Orocovis, Corozal, Naranjito, Cidra, San Juan, Manatí, Dorado, Vega Baja, Vega Alta, Ciales, Morovis, Florida, Barceloneta, Guaynabo, Toa Alta, Toa Baja y Cataño”, explicó José Francisco Rivera, director ejecutivo del Departamento del Trabajo de Bayamón y el programa Conexión Laboral del Área de Desarrollo Laboral de Bayamón-Comerío.

“Hemos traído 60 compañías. Contábamos hasta ayer (lunes) con 642 empleos. Tenemos a la vez 12 instituciones educativas para las personas que necesiten readiestrarse, transformarse”, indicó, agregando que a las personas que se registran, se les asiste con la confección de su resumé, con entrevistas, y les da luego seguimiento para poder comprobar y asegurar la efectividad de sus programas.