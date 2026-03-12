Bajo el lema “Cuando tú sanas, Puerto Rico sana”, la Convención Holística de Puerto Rico celebrará este año su segunda edición con un evento que busca educar, inspirar y promover el bienestar integral.

La actividad se llevará a cabo el sábado 13 y domingo 14 de junio en el Fairmont El San Juan Hotel.

Durante dos días, el público tendrá la oportunidad de conocer y experimentar diversas alternativas de bienestar que integran mente, cuerpo y espíritu, a través de terapias, conferencias, exhibiciones y experiencias prácticas dirigidas al desarrollo personal y la salud integral.

La iniciativa es impulsada por la productora y organizadora Ana Merced, quien creó el evento con el propósito de desestigmatizar las prácticas holísticas y acercarlas al público desde una perspectiva educativa y accesible.

“La sanación holística va más allá de tratar síntomas; se trata de comprender lo que ocurre en nuestro cuerpo. La educación es clave para eliminar los estigmas que existen alrededor de estos servicios”, expresó Merced.

Tras el éxito de su primera edición —que reunió a más de mil personas en un solo día—, la convención se extenderá este año a dos jornadas de actividades.

El evento contará con más de 60 exhibidores, entre ellos profesionales de áreas como psicología, hipnosis clínica, programación neurolingüística, medicina interna, quiropráctica, acupuntura y terapias energéticas.

Los asistentes también podrán explorar tecnologías para el análisis del aura y los centros energéticos, además de productos orientados al bienestar como aromaterapia, suplementos naturales, joyería en cuarzo, cremas artesanales y opciones gastronómicas veganas.

Asimismo, la convención ofrecerá charlas educativas, clases interactivas y experiencias prácticas, con el objetivo de que los participantes puedan conocer y experimentar distintas alternativas de sanación.

“Las personas podrán recorrer los exhibidores, regresar a los que les llamen la atención y hasta agendar servicios en el mismo evento, según la disponibilidad de cada recurso”, explicó la organizadora.

Entre las actividades destacadas de esta edición se encuentra el primer Sound Healing Jam en Puerto Rico, una experiencia colectiva de sanación a través del sonido que reunirá a varios terapistas especializados.

El evento también contará con la participación de invitados internacionales como Douglas Bernal, terapista holístico, tarotista y grafólogo radicado en Miami, quien ofrecerá presentaciones y experiencias para el público.

Además, se incluirán conferencias sobre Constelaciones Familiares y talleres de movimiento somático, diseñados para fomentar el autoconocimiento y la conexión con el bienestar integral.

“La sanación no es igual para todos. Cada persona encuentra lo que le resuena en el momento adecuado, y este evento busca ofrecer ese espacio de descubrimiento”, añadió Merced.

Debido a la naturaleza de las experiencias y a la capacidad del evento, los organizadores indicaron que el cupo será limitado, por lo que recomiendan adquirir los boletos con anticipación.

Para información sobre la agenda y compra de entradas, los interesados pueden visitar la página oficial del evento www.convencionholisticapr.com o sus redes sociales en Instagram y Facebook.