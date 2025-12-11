Cortes programados de LUMA afectarán a 14 municipios hoy mientras realizan mejoras
Mira la lista de pueblos en los que trabajarán.
PUBLICIDAD
LUMA Energy realizará mejoras planificadas en 14 pueblos hoy, jueves, que provocarán interrupciones en el servicio de luz.
Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.
En todos los casos, las interrupciones se extenderán por varias horas.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, dijeron a través de declaraciones escritas.
Estos son los pueblos en los que trabajarán
Aguada
Sabana Grande
Arecibo
Río Grande
San Juan
Aibonito
Yabucoa
Luquillo
Arroyo
Moca
Caguas
Bayamón
Orocovis
Mayagüez