Como muestra tangible del aprendizaje adquirido y del impacto positivo de los programas de capacitación laboral, un grupo de participantes del curso Destrezas de Empleabilidad con Mosaico, ofrecido por Conexión Laboral Área Local Noreste en el Municipio de Naguabo, culminó exitosamente el montaje de una obra de arte público en la plaza del pueblo.

El mural, de 7 pies de largo por 7 pies de ancho, fue diseñado y confeccionado por los propios participantes como proyecto final del curso, evidenciando las destrezas adquiridas a lo largo de su formación.

La pieza artística presenta una estampa representativa de Naguabo, destacando la letra “N” como elemento central, rodeada de íconos y paisajes distintivos del municipio como el Malecón, el emblemático pez chapín, las cascadas y otros elementos que resaltan la riqueza natural y cultural del pueblo.

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La obra fue instalada en la concha acústica de la plaza pública, un espacio estratégico identificado por la alcaldesa Miraidaliz Rosario Pagán, quien aseguró respaldar las iniciativas dirigidas al desarrollo personal y profesional de adultos y trabajadores desplazados.

Estos programas tienen como objetivo principal brindar herramientas concretas que faciliten la reinserción de los participantes en el mundo laboral.

El mural mide 7 pies de alto por 7 pies de largo. ( Suministrada )

El curso, con una duración de 125 horas, fue impartido por la profesora Laura Fernández y combinó una sólida formación teórica y práctica.

Durante el mismo, los participantes adquirieron conocimientos en destrezas de empleabilidad, técnicas del mosaico, identificación y uso de materiales, manejo adecuado de herramientas y métodos de corte, lo que les permitió desarrollar una pieza artística de alto valor estético y comunitario.

Este proyecto es financiado bajo los fondos de la Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés) a través de la American Job Center. Esta legislación federal tiene como propósito fortalecer el sistema de desarrollo laboral facilitando el acceso a educación, adiestramiento, servicios de empleo y apoyo a poblaciones adultas, jóvenes y trabajadores desplazados, promoviendo así su integración efectiva al mercado laboral.

El grupo de participantes, compuesto por residentes de Naguabo, no solo completó exitosamente el proceso formativo, sino que también estuvo a cargo del montaje final del mural, poniendo en práctica las habilidades adquiridas en un proyecto real que ahora forma parte del entorno urbano del municipio.

Como parte del cierre del curso, Conexión Laboral celebrará una ceremonia de graduación y entrega de certificados, mediante la cual los participantes serán acreditados en técnicas de mosaico, validando formalmente sus nuevas competencias y ampliando sus oportunidades de empleo o emprendimiento en este campo.