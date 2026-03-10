La expectativa de contratación de empleados en la Isla creció notablemente para el segundo trimestre de 2026, colocándose en un promedio de 32%, según la encuesta trimestral de la empresa ManpowerGroup.

“Puerto Rico empezó a muestrear en el 2022, vimos ese primer pico altísimo y ahí todavía esa intención alta venía motivada porque salíamos de un COVID y había más necesidad de trabajo que gente que quisiera trabajar o que pudiese trabajar, de acuerdo a sus condiciones. Y se fue estabilizando. Bajó de manera importante en el 2024. Y miren a dónde vamos ahora: 32% de los patronos en Puerto Rico tienen intención de contratar”, sostuvo Melissa Rivera Roena, gerente general de ManpowerGroup Puerto Rico, explicando que ese 32% corresponde al “número entre los que esperan crecer (42%), los que esperan disminuir (10%), los que no esperan hacer cambios (41%), y los que todavía no saben (7%)”.

“Y me encanta decir que es 17% más que el último trimestre, que fue el primer trimestre de 2026, y 18% más que a esta misma fecha del año pasado”, celebró.

Por encima del promedio

Esa expectativa de contratación de empleados de 32%, además, coloca a Puerto Rico un punto porcentual por encima del promedio internacional (31%) entre los 42 países que forman parte de la encuesta global de ManpowerGroup.

Dentro de ese grupo de países, Puerto Rico se colocó en la posición 16. La lista fue liderada por India, con una expectativa de contratación de 68%, seguida por Emiratos Árabes Unidos (60%) y Brasil (55%). El país con la intención más baja fue Rumanía, con negativo de -5%.

Viendo en más detalle la encuesta, el sector de Comercio y Logística, con 52%, figuró como el sector con mayor intención de contratación en el segundo trimestre del año, lo que representa un crecimiento de 25 puntos respecto al primer trimestre.

“Ahora, miren que interesante lo que nos muestra el segundo sector, la Manufactura. Si bien es el segundo (51%), es el que más creció trimestre a trimestre, con un crecimiento de 40 puntos en comparación con el primer trimestre del año”, indicó Rivera Roena.

En tercer lugar se ubicó el sector de Información (46%), con un crecimiento de 22 puntos.

Le siguieron: Construcción (35%); Sector Público, Salud y Servicios Sociales (29%); Hospitalidad (25%); Servicios Públicos y Recursos Naturales (25%); Finanzas y Seguros (21%); y Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (8%).

En el caso particular del sector de Hospitalidad, que figuró primero en el primer trimestre del año, Rivera Roena indicó que, si bien bajó 13 puntos, comoquiera “no tiene ninguno de sus números en negativos. O sea, no se esperan recortes en la Hospitalidad, simplemente los otros sectores tienen una intención de contratación más alta”.

Como elementos a destacar, la directiva subrayó el hecho de que la Manufactura lleva dos años consecutivos entre los tres primeros sectores con mayor expectativa de contratación. Agregó que es un sector donde se están viendo importantes expansiones, que a su vez requieren logística, que es el sector que se coloca como número uno en esta ocasión.

No menos relevante, destacó, es el hecho de que “este es el quinto trimestre en el cual no vemos ningún sector en negativo”.

“Eso es algo que también tenemos que mirar porque el negativo muchas veces habla sobre cierres, sobre la no posibilidad de encontrar el talento que se requiere”, afirmó.

Mirando a la encuesta a través de las diferentes regiones de Puerto Rico, la zona donde hay más expectativas de contratación es la región Norte, con 41%. Le sigue el Este con 39%, la zona Metropolitana (32%), el Oeste (29%), la región Central (23%) y el Sur (19%).

Rivera Roena recordó que, hace cuatro estudios atrás, había un número negativo para el Sur de Puerto Rico, “y ese número ha ido moviéndose de forma positiva hasta donde estamos hoy”.

En cuanto al tamaño de las empresas que esperan una mayor contratación, aquellas con entre 50 y 249 empleados están a la cabeza, con un 48%. Le siguen las empresas con entre 10 y 49 empleados, con 40%; y las empresas con 5,000 empleados o más, con 37%.

Cabe resaltar que todos los grupos de empresas están con cifras positivas, incluso aquellos con las cifras más bajas, que son las empresas con entre 1,000 y 4,999 empleados (13%) y las microempresas con menos de 10 empleados (18%).

Tomando en cuenta que el sondeo se llevó a cabo a finales de enero, y que la realidad mundial ha cambiado radicalmente desde entonces, con una guerra en Oriente Medio y los mercados, particularmente el de petróleo y otros combustibles, experimentando gran inestabilidad, Primera Hora le preguntó a Rivera Roena si estos números de expectativas de contratación podrían cambiar de manera considerable.

Sostuvo que ciertamente se trata de un panorama que levanta muchas dudas, pero acotó que “si hoy estamos en una fase de contratar, es simple y sencillamente porque el plan ya estaba listo, así que hay muchas cosas que probablemente continuarán”.

“Lo más sano que puedo decir es que veamos el tercer trimestre, porque la verdad es que la muestra es por periodos bastante cortos, que nos ayuda a poder cambiar el plan o la estrategia”, comentó.

“Pero nosotros, hoy, desde Manpower no hemos visto una disminución en las necesidades de nuestros clientes. Hay que ver dentro de tres meses si de alguna manera estos números van a cambiar, a lo mejor no a negativo, quizás sea la intención de las industrias que vaya a cambiar. Pero el decir qué va a pasar o qué hemos visto, pues nosotros no hemos visto un cambio en nuestro trabajo, que es identificar posiciones permanentes o temporeras. Pero ciertamente tenemos esa misma pregunta”, agregó.