Con el objetivo de impulsar una mentalidad de empresarismo entre la juventud, y al mismo tiempo sacar el máximo provecho de las herramientas de inteligencia artificial disponibles, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) está llevando a un grupo de escuelas públicas y privadas una nueva iniciativa que tiene como nombre “Operación Make it Real”.

Según explicó el secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, este proyecto es parte del trabajo del Programa de Desarrollo de la Juventud de la agencia, que tiene como una de sus metas “apoyar a que la juventud puertorriqueña sea parte del desarrollo económico”.

“Con ‘Make it Real’ estamos buscando, además de ofrecer motivación, también la mentalidad de que Puerto Rico tiene talento”, afirmó Negrón, agregando que de paso enseñan a los jóvenes cómo poder “convertir sus ideas de negocios en proyectos reales y sostenibles aplicando la inteligencia artificial”.

“Queremos enseñarles procesos completos de ejecución, validación y crecimiento”, afirmó.

El secretario explicó que se trata de un proyecto piloto, “a ver cómo nos va esta estrategia… a ver si va bien, qué áreas tenemos que mejorar, qué enfoques tenemos que ajustar”.

Por ahora, comenzarán con 25 escuelas públicas y privadas, con la meta de alcanzar a unos 2,500 jóvenes de escuela superior.

La iniciativa contará con conferenciantes invitados. ( Suministrada )

Ejemplos reales

Sostuvo que durante las sesiones con los jóvenes les presentan casos reales de éxito, de personas que se han convertido en líderes, ya sea de empresas pequeñas y medianas, o en algunos casos de empresas de alcance global.

“El esfuerzo incluye instruir sobre principios prácticos de establecimiento de una empresa, ideas aplicables, metodologías de ejecución. Queremos ayudar a los jóvenes a estructurar un proyecto desde la idea”, insistió Negrón.

La iniciativa contará con conferenciantes invitados, incluyendo “la participación especial de (el productor de contenido de entretenimiento) José Juan de Jesús, ‘Joito’, que comparte su trayectoria personal y profesional y queremos que lo escuchen directamente”.

Asimismo, hablarán “de casos a nivel más global. Hablamos del fundador de Airbnb, Brian Chesky; el fundador de Amazon, Jeff Bezoz; de Oprah Winfrey”, pues “queremos enseñarles a los jóvenes como estos grandes líderes a nivel global llevaron ideas a la ejecución”.

“En parte también es inspirar a estos jóvenes, que vean que estas personas, que ellos reconocen de la televisión, de redes sociales, cómo empezaron, cómo empezó desde que todo era una idea”, agregó el secretario.

Entrando más en detalle sobre el proyecto, Soraya Morón, secretaria auxiliar de emprendimiento y desarrollo de negocios, explicó que tienen programado visitar dos a tres escuelas señales en lo que resta de año académico, en coordinación con el Departamento de Educación y con escuelas privadas, “y hacer un evento de cierre en la primera semana de mayo, donde se van a dar cita todas estas escuelas que hemos estado visitando durante este semestre, y van a presentar los mejores proyectos que van a ser parte del proceso de adiestramiento de estos meses”.

Explicó que, más allá de recibir los talleres, “la intención es que cada escuela desarrolle diferentes iniciativas de empresarismo, aplicando las herramientas que se les den en los talleres, y entonces al final van a estar presentando las mejores ideas de negocio, aplicando las herramientas de inteligencia artificial con las que vamos a estar trabajando”.

Dependiendo de las iniciativas que tenga cada escuela, le harán recomendaciones de las diferentes herramientas de inteligencia artificial.

“Por eso cada conferenciante va enfocado en las diferentes herramientas, como Gemini, Notebook, HeyGen, las diferentes herramientas que existen en el mercado hoy en día, y entonces se les da esa asesoría”, afirmó.

Sostuvo que todas las escuelas recibirían el mismo taller, y cada escuela asignaría un maestro “que va a estar monitoreando a esos jóvenes que van a estar presentando esas propuestas de negocio, y entonces se les da esa mentoría individualizada luego para que continúen desarrollando el proyecto que van a presentar en el evento de cierre”.

Agregó que inicialmente estarán trabajando con “las escuelas que ya de por sí tienen clubes de empresarismo, clubes que ya están formados y ya han tenido este primer semestre” trabajando con este tema.

Sin embargo, enfatizó en que la intención del DDEC es que el proyecto continúe “y año a año sigamos incluyendo más escuelas”.

Por su parte, Karla Medina, directora del Programa de Desarrollo de la Juventud del DDEC, expresó su entusiasmo con la acogida que tuvo el programa durante una primera presentación que hicieron el pasado 12 de febrero ante las dos escuelas superiores de Vega Alta y un colegio.

Explicó que el taller comienza con videos de personas famosas, de cómo empezaron desde cero y convirtieron una idea en realidad, y “así es que los jóvenes se impactan en un principio, porque lo que ven es la imagen de esa persona, creador de X cosa, y jamás se imagina de la trayectoria y cómo esa persona llegó ahí”.

“Así que ver esas historias a ellos los motiva, porque desde el punto de vista de ellos es como que, es cualquier persona, hasta yo podría serlo, y llegar a ese nivel en el que está esta persona que me están presentando, que es conocida”, comentó.

Agregó que luego hacen un receso y continúan conversando entre ellos sobre lo que vieron en el video, los proyectos que tienen, pues son jóvenes que ya están en algún programa de desarrollo de negocios o empresarismo, “y finalmente tenemos un conferenciante que lo que hace es que los motiva y les habla sobre sus proyectos, y la última parte del taller es básicamente mostrarle todas las herramientas con las que ellos pueden desarrollar las ideas que tienen en la mente”.

Una vez todo termina, les hacen una encuesta de satisfacción y, de acuerdo con sus respuestas, afirmó Medina, “hasta el momento ellos están muy contentos”.

“Ellos quisieran volver a repetir taller, ellos están locos por continuar con sus proyectos, están locos por recibir más contenido”, afirmó.

Las próximas presentaciones estaban previstas para el 18 y 19 de febrero, en escuelas en los municipios de Loíza y Florida.

Morón indicó que el costo total del proyecto “en esta fase son $175,000, provenientes del Fondo de Incentivos Económicos”, y, considerando la cantidad de jóvenes a impactar, lo catalogó de “bastante razonable, pues vamos a llevar (el proyecto) alrededor de toda la Isla, llevamos conferenciantes y hacemos un evento de cierre final”.

“Nuestra meta es que los jóvenes que tienen ideas de negocio tengan herramientas para desarrollarlas. Eso no necesariamente significa que van a lanzarse inmediatamente a abrir una empresa. En algunos casos, en los clubes de empresarismo pueden empezar a poner en práctica sus ideas; en algunos casos algunos jóvenes lo van a hacer en el proceso universitario; y en algunos casos no va a ser nada inmediato. Pero es la mentalidad empresarial que tan importante es para nuestro desarrollo económico y queremos ir desarrollando en nuestros jóvenes”, insistió el secretario del DDEC.