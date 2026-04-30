El reconocido salto peñolano La Soplaera cambió a partir de hoy.

Según se informó en horas de la tarde del jueves, un desprendimiento de rocas cubrió parte de la poza al fondo de la caída vertical de más de 40 pies de alto que formaban el salto y charco La Soplaera, en Peñuelas.

5 Fotos Conoce sobre esta maravilla natural ubicada en este pueblo sureño.

El alcalde del pueblo, Josean González Febres, fue quien dio a conocer la información, además de comunicar que geólogos y personal del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales se encuentran en el lugar.

Charco La Soplaera, en Peñuelas el 30 de abril. ( Suministrada )

“Según se nos informó hubo un desprendimiento de rocas que tapó completamente la poza. Personal de nuestra oficina de manejo de emergencia están acompañando y son quienes nos mantiene al tanto. Para nosotros ese salto y su charca es parte de nuestra historia y distinción y es bien lamentable lo ocurrido”, expresó el alcalde.

González Febres añadió que, “a pesar de la pena que sentimos por la posible desaparición de este ícono nuestro, tenemos que dar gracias a Dios de que en este lugar tan visitado no se encontraban personas al momento del incidente”.