Eran las 11:00 de la noche del pasado martes, cuando don Domingo Torres recibió una llamada telefónica que estremeció a toda su familia.

Su nieta, Nashaly Cristina Torres Vargas de 22 años, había sido ultimada a balazos frente a una panadería en la carretera PR-151 del barrio Pulga en Villalba, luego se ser acechada mientras conducía su vehículo hasta llegar a ese lugar.

Torres, quien es abuelo paterno de la infortunada, cuyo crimen deja huérfano a un niño de cuatro años, es un agente jubilado tras laborar durante 25 años en el Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía Estatal.

“Yo me volví loco cuando me lo dijeron. Nos sorprendió de tal manera que quedamos consternados”, confesó el abuelo visiblemente consternado, pues jamás pensó vivir en carne propia un asesinato de esta naturaleza.

Sobre todo, porque Torres Vargas era una joven madre que vivía para trabajar por su pequeño hijo, quien la llamaba “mi amol”.

“Era una muchacha buenísima… la gente que venía aquí y eso le encantaba que ella les sirviera. Era buena trabajadora, buena empleada, Desde pequeña era igual que el hijo mío, el papá de ella, bien humilde”, expuso Torres, propietario del negocio a donde Nashaly Cristina laboraba como mesera, precisamente motivada por su abuelo desde que se convirtió en madre soltera.

“Ella quería seguir estudiando, pero nosotros la pusimos a que trabajara para ayudarse, y siempre estaba pendiente al muchachito. A ella le encantaba trabajar aquí porque a pesar de que hacía sus chavitos con las propinas y eso, pero se ayudaba para el nene. Todo era para comprarle al nene”, expresó.

Aunque el crimen está bajo investigación de la Policía, la cual no presenta un móvil claro del por qué arrebataron la vida a la hija menor de un expolicía municipal de Villalba, su abuelo mencionó que la muchacha contó hace unos dos o tres meses que tenía novio y se quería casar.

“Ella me decía que tenía un novio en el Romero y que pensaba casarse y yo siempre estaba aconsejando, ‘mira, tú tienes un hijo, tienes que pensar en tu hijo, mira a ver lo que vas a hacer, tienes que investigar bien qué clase de persona es porque yo no lo conozco’. Pero tampoco nunca le dijo al papá quién era… es que las muchachas bien jóvenes no investigan qué clase de persona es”, relató.

“Pero nosotros, como tenemos experiencia pues yo le decía, 'mira, chequéate bien qué clase de persona es el novio tuyo. Y ella me decía ‘no, si es buena gente, es buena gente’, nadie sabe. Lo único que nos dijo es que el novio y que trabaja en Estados Unidos, que va allá a trabajar, ¿en qué trabaja? pues trabajo de campo, ¿qué se yo? Eso decía ella, pero no decía nada más”, agregó.

En tanto, la familia de esta joven continuaba acercándose al hogar de sus abuelos, pero prefirieron no comentar porque “es demasiado dolor”.

Sin embargo, una de las primas que no quiso identificarse, señaló que la joven asesinada no aparentaba tener enemigos y que su mayor sueño era establecer su propio negocio.

“Ella era bien trabajadora, todos los fines de semana venía aquí a trabajar para ganarse su dinerito y poder sustentar a su hijo, pero siempre hay gente… hay mal en el mundo. No tenía enemistades, eso fue algo bien inesperado”, sostuvo.

“Siempre voy a recordar su sonrisa bien bonita. Ella siempre quiso tener su propio negocio, le encantaban los negocios y de hecho, mi tío que es el que maneja el negocio siempre le encargaba todos los quehaceres”, dijo.

En tanto, la madre de Nashaly, evitó dialogar sobre lo ocurrido y se limitó a aconsejar a las jóvenes a “que se cuiden”, igual que su suegro Domingo el cual insistió en que las féminas deben investigar a todo el que interese acercarse a sus vidas.

“Yo siempre estoy aconsejando a las muchachas, amigas, vecinas, que tienen que conocer bien al individuo con quien comparte, que hay que investigar, si no saben, pregunten, para que ellas se enteren bien con qué clase de persona salen. Porque hay muchachas que conocen un tipo y a lo mejor es un adicto, y esas personas tienen una habilidad para hablarles que cuando ellas se dan cuenta caen enredás con el problema”, subrayó.

Entretanto, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, lamentó la pérdida de Torres Vargas, quien provenía de una familia muy querida en el pueblo.

“Nos toma a todos por sorpresa, Villalba es un pueblo tranquilo porque de alguna manera, los índices criminales en nuestra ciudad siempre han sido los más bajos de la zona y asesinatos, nosotros no estamos acostumbrados a que ocurra esto”, expuso Hernández Ortiz.

“Mi primera reacción es que hay que brindarle fortaleza espiritual a esta familia. Ella muere frente a una panadería, precisamente en la intersección hacia su hogar y su vehículo tiene más de 50 impactos de bala, así que las personas que estaban persiguiendo que eso es lo que se alega hasta ahora, lo estaban haciendo bajo acecho para poder interceptarla y asesinarla vilmente”, condenó.

Por su parte, el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, Joel González, destacó que las balas dirigidas hacia el vehículo que conducía Nashaly Cristina eran de distintos calibres.

“La gran concentración de casquillos se recuperaron alrededor del vehículo, en la carretera hay otros, desconocemos si son de la trayectoria de donde venía el vehículo, si son posterior. Es prematuro para establecer un móvil, por eso exhortamos a la ciudadanía a que coopere con nosotros de manera confidencial al 343-2020”, dijo el director del CIC de Ponce.

Las autoridades ocuparon para su análisis varios vídeos de cámaras de seguridad de negocios desde el casco urbano hasta las inmediaciones de la panadería.

Según estadísticas oficiales del Negociado de la Policía de Puerto Rico, en lo que va de año 30 mujeres y dos menores han sido asesinadas.

Mientras, la comisionada del Negociado de Ciencias Forenses, María Conte, informó que ya se completó el proceso de identificación y autopsia de Nashaly Cristina.