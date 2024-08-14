Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 1 año.

Las carreteras PR-105, PR-106 y la PR-349, vía que da acceso al Hospital Bella Vista, en el Cerro Las Mesas, en Mayagüez, permanecen cerradas luego que se reportaran deslizamientos en la zona, confirmó a este diario el comisionado de la Policía Municipal de Mayagüez, Edgardo González Feliciano, quien indicó que personal del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y LUMA Energy ya están en el área.

Asimismo, están pendientes al nivel del Río Yagüez y al posible traslado de residentes de los sectores Igualdad, Santa Rosa Lima y El Maní. Estas tres comunidades ubican cerca del Río Grande de Añasco que, dijo, se salió de su cauce.

“Estamos vigilando esta zona que durante la pasada experiencia del huracán María casi todas las residencias tuvieron grandes daños”, reportó González Feliciano.

El oficial explicó que, como resultado de los deslizamientos de terreno, el tendido eléctrico ubicado a la orilla de la PR-349, a la altura del kilómetro 2.5, y la PR-105, del barrio Limón, sufrió daño. No obstante, personal de LUMA ya está en la zona realizando labores, confirmó el alcalde Jorge Ramos a través de su página de Facebook.

Otra vía que resultó afectada fue la PR-104, donde cayó un árbol a la altura del hotel Mayagüez Resort.

Para llegar al Hospital Bella Vista las personas pueden utilizar la PR-348.

8 Fotos Los fuertes vientos en el este de la isla causaron graves daños en la estructura.

“No hay paso por la PR-349. LUMA ya está trabajando la parte del tendido eléctrico para que Obras Públicas estatal, entonces, pueda entrar a trabajar”, apuntó González Feliciano.

Dijo que, aunque el Río Yagüez no se ha desbordado, calles de las comunidades de Balboa, Trastalleres y El Seco permanecen inundadas, ya que -debido al nivel del río- las aguas pluviales no pueden llegar al cauce del cuerpo de agua.

En cuanto a refugiados dijo que tres personas se mantienen resguardadas en la escuela Eugenio María De Hostos. “Llegaron previniendo que el Río Yagüez se saliera de su cauce”, mencionó.

“Todas las situaciones se han atendido. Tenemos el personal de Manejo de Emergencias, Policía Municipal y Obras Públicas estatal trabajando todas las situaciones y tenemos vehículos municipales listos por si hubiese que desalojar alguna comunidad”, apuntó el comisionado.