Miles de personas despidieron el año 2025 en grande en un el evento histórico The Sounds of Puerto Rico: New Year’s Eve Edition, que se celebró por primera vez de forma simultánea en Distrito T-Mobile, en San Juan, y el Estadio Ramón Cabañas en el municipio de Utuado.

Ambas celebraciones, lideradas por la Compañía de Turismo, fueron transmitidas en vivo a nivel local por Wapa de 9:00 p.m. a 12:30 a.m.

En el anuncio del evento, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, destacó que “esta histórica celebración simultánea desde la zona metropolitana y la región central de la Isla refleja nuestro firme compromiso de impulsar el desarrollo económico y turístico de todas las regiones de Puerto Rico. A través de eventos de gran escala como este, celebramos nuestra cultura, apoyamos a los comercios locales y proyectamos a Puerto Rico ante el mundo como un destino diverso y lleno de talento”.

El público pudo disfrutar de una programación ampliada que incluyó presentaciones de Olga Tañón, Víctor Manuelle, Algarete, Cuenta Regresiva y Plenéalo, desde San Juan. Mientras que la celebración de Despedida de Año desde el Estadio Ramón Cabañas, en Utuado, contó con presentaciones de Jerry Rivera, Manny Manuel, Adean Cabán, Algarete y Luva, llevando esta fiesta al corazón de la zona central de la Isla como parte de los esfuerzos de descentralización turística.