Empleados del sistema de Hospitales HIMA San Pablo fueron sorprendidos este miércoles con cartas de despidos. La información fue confirmada por la misma institución hospitalaria.

Según se informó, hoy unos 300 empleados de los Hospitales HIMA de Bayamón, Caguas y Humacao recibieron cartas de cesantías. La empleomanía de este sistema hospitalaria asciende a unas 1,000 personas, así que este número representa casi una tercera parte de sus trabajadores.

En declaraciones escritas, la institución hospitalaria informó que los despidos responden a un “plan de medidas estratégicas para navegar el desafiante panorama económico y asegurar un futuro sostenible para la organización”.

De acuerdo con esta empresa hospitalaria, la recesión económica y cambios en la industria de la salud han impactado la industria hospitalaria. Los despidos, advirtieron, fueron un “último recurso” tras evaluar la situación.

“Esta situación no se tomó a la ligera, pero es esencial para continuar brindando atención de alta calidad a nuestros pacientes mientras nos adaptamos al cambiante panorama de la industria de la salud”, comentó Armando Rodríguez, presidente del Grupo HIMA San Pablo.

No se informó si van a haber más despidos o en otras de sus instituciones, como el Hospital HIMA de Fajardo. Este diario supo que podrían ocurrir más cesantías.

El mes pasado, el Hospital HIMA San Pablo, en Bayamón, anunció el cierre temporero de su sala de parto y servicios de obstetricia, además de sus unidades de cuidado de intensivo neonatal y pediátrico.

En septiembre del año pasado el Hospital HIMA San Pablo de Fajardo también cerró su sala de partos e intensivo neonatal. En ambas ocasiones se ha mencionado la falta de más ginecólogos obstetras que pudieran atender este servicio de forma ininterrumpida los siete días de la semana.

Mientras, el mes pasado trascendió que la aseguradora Triple-S había prevalecido en su reclamo legal de no renovar su contrato con los Hospitales HIMA San Pablo en su línea comercial; no obstante, el tribunal no falló igual con relación al contrato de Medicare Advantage y el sistema hospitalario.

El contrato con la línea comercial expiró el 31 de mayo, pero hay una transición de 90 días en ciertos casos, según la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, lo cual se extiende hasta finales de agosto.

A finales de marzo, José Novoa, principal oficial médico de Triple S, anunció que la aseguradora no renovaría su contrato con HIMA San Pablo.