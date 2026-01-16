Nota del editor: Entérate de todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 en nuestro especial. Mira cómo se vive la celebración más grande del Caribe. Accede aquí.

---

Ahora que estamos en medio de la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián, donde como parte del festejo se consumen grandes cantidades de bebidas alcohólicas, es pertinente recordar que el exceso de consumo de alcohol puede tener consecuencias peligrosas, pero también es algo que puede prevenirse.

43 Fotos Miles de ciudadanos llegaron al primer día del multitudinario evento.

El doctor Andrés Calvo Díaz, subespecialista en Medicina de Adicciones y Medicina Interna y asesor de tratamiento de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), sostuvo que siempre, entre las primeras cosas que recomienda, para evitar problemas con el alcohol, es hacer una debida planificación cuando vaya a ir a actividades o fiestas grandes como es la celebración de la SanSe, sobre todo si va a consumir alcohol.

En ese sentido, recomendó hacer una planificación previa para saber cómo va a llegar allí, cómo va a llegar al estacionamiento, y cómo va a llegar a su casa.

“Obviamente, lo más básico es no conducir un auto embriagado, intoxicado con alcohol, y esto se ha repetido muchas veces. Entonces, cómo planificamos eso con las demás personas que vamos a ir a estas fiestas. Eso es lo primero, voy a llegar a tal, pensamos ir a tal hora, vamos en tren, vamos a coger pon, hay una persona que va a ser el conductor designado, o si voy a llamar a una de estas aplicaciones para que me lleve de donde estoy a la casa. Y si voy a consumir alcohol, cuándo voy a parar de consumir alcohol, porque sé que me voy a ir en la noche, pues mira, dos horas antes paro de consumir alcohol, como, tomo agua. Esa planificación muchas veces nos ayuda a evitar situaciones. Así que eso es lo primero”, explicó el doctor.

Lo segundo, indicó, sería estar pendiente a “los síntomas o signos que vemos en personas que estén intoxicadas de alcohol”, que suele ser en primera instancia lo que se suele llamar que “está pica’o, que está como que ya el habla se siente un poco más lento, el caminar, el balance, se nota diferente. Y pues ya ahí uno tiene la consciencia de que, mira, hay que tomar agua, hay que comer”.

Fue enfático en su recomendación de evitar la práctica de beber, ya sea cerveza, ron o cualquier tipo de cualquier tipo de alcohol, de manera ininterrumpida, “la clásica forma de atracón, de consumir alcohol uno un tras de otro, de que no puedo tener las manos vacías, esa perspectiva de que tengo las manos vacías, necesito otro palo, necesito otra cerveza, que es bien clásico en ese tipo de actividades, como que vamos a pedir más, más y más”.

En cambio, sugirió planificar para “entre cada dos cervezas pues me puedo dar una botella de agua, puedo comer un poquito, o cada dos horas déjame comer, o parar, sentarme, hidratarme, tomar agua, comer, y luego vuelve y consume. Eso es bien importante porque así es como uno evita que ese por ciento de alcohol en sangre suba a unos niveles peligroso, a unos niveles de intoxicación, que pueden ser riesgosos para la persona que está consumiendo y también para las personas alrededor”.

La recomendación de hidratación es particularmente relevante en un ambiente como el festejo de la SanSe, cuyas calles se llenan de personas, lo que abona a que haya más calor y “puede que la persona se deshidrate más, y cuando las personas están deshidratadas pues más el por ciento de alcohol sube, y nos afecta más el alcohol en el sistema. Así que más todavía hay que hidratarse bien”.

“Lo más básico en prevención cuando una persona ya sabe que va a consumir alcohol, mientras consuma alcohol o cerveza”, afirmó, aclarando que “la cerveza no hidrata”, así que cuando se refiere a hidratarse quiere decir “hidratación con agua… hidratación y comida cada cierto tiempo”

De igual forma, exhortó a “no empezar a consumir alcohol con la barriga vacía, ir ya comido, no empezar a consumir alcohol sin nada en el estómago, pues el por ciento de alcohol sube más rápido todavía”.

Y por supuesto, resaltó la importancia “de que los jóvenes menores de edad no consuman alcohol”.

“Las personas menores de 18 años no deben consumir alcohol”, insistió. “Primero, es ilegal. Pero al mismo tiempo, el metabolismo en el cuerpo de un joven menor de 18 años es menor que en un adulto”, y por tanto el riesgo de sufrir intoxicación aguda es mucho mayor, con las consecuencias que eso conlleva.

Asimismo, las recomendaciones son aun más relevantes para aquellas personas “que padecen de enfermedades crónicas como problemas en el corazón, diabetes y otras complicaciones”. En esos casos, “tienen que hidratarse más todavía” porque están en mayor riesgo de sufrir complicaciones.

Explicó que, cuando habla de “intoxicación severa es ya cuando la persona pierde la moción de memoria, o pierde completamente el balance, o no se puede parar del piso, persona que técnicamente pueden desmayarse… en teoría no es un desmayo, pero pues no se pueden parar, no pueden abrir los ojos, pues ya eso sí son intoxicaciones severas. Y las intoxicaciones severas sí nos pueden llevar a complicaciones que pueden llegar hasta la muerte”.

En casos como esos, “que ya la persona no se puede parar, no responde verbalmente a lo que tú le estás diciendo, que empieza a vomitar, pues definitivamente tenemos que buscar ayuda de Emergencias Médicas. No queremos que esa persona se quede sola. Si está vomitando tenemos que tenerla de lado, ayudándola, porque no queremos que se ahogue con el vómito, que puede pasar… lamentablemente sí ha habido muertes por intoxicaciones de alcohol porque la persona se ahoga con su propio vómito o porque no puede tragar bien”.

“Ya a ese nivel, pues ya eso es una emergencia. Ya esa persona tiene que buscar una ayuda de paramédicos, o médicos, o hasta ir a un hospital a manejar esa intoxicación aguda de alcohol”, insistió, resaltando que, todos los consejos que ofreció buscan precisamente que se llegue a esa situación.

Por otro lado, en el caso de personas con adicción al alcohol, “pues ahí definitivamente la planificación de prevención es todavía más importante”.

En esos casos, tomando en cuenta que van a estar en un ambiente rodeado de muchas personas bebiendo, que van a estar rodeados de alcohol, recomendó “ir con personas que tengas confianza, que te puedan ayudar en eso, que te respeten la decisión, que uno pueda decir ‘mira yo no consumo alcohol’ y que respeten tu decisión”.

Insistió en que “la recomendación no significa que uno no pueda ir a las fiestas. Es saber los riesgos que hay” y prepararse para “si me ofrecen, cómo voy a decir que no, qué pasa si siento que se me puede ir de control, buscar ayuda, salirse del área, y protegernos”.

Por último, reiteró que, en caso de que “se identifique o veamos algún uso que sea riesgo, y la persona quiere buscar ayuda, pues en Assmca, pueden comunicarse a la Línea PAS (1-800-981-0023), y ahí se refiere a los diferentes programas que sean necesarios”.

A continuación, algunas recomendaciones de Assmca con respecto al consumo de alcohol:

-Lo ideal es no ingerir alcohol, pero si decide hacerlo, se recomienda que no se extralimite.

-No conduzca bajo los efectos del alcohol; planifique con anticipación un transporte seguro.

-Procure mantener el estómago lleno cuando consuma alcohol. Eso demora el proceso de absorción.

-Alterne las bebidas alcohólicas con agua y aliméntese adecuadamente.

-Asegúrese bien de qué es lo que le están sirviendo en el trago.

-Procure no ingerir más de una bebida por hora.

-Evite la presión de los pares.

-No acepte una bebida de un extraño.

-No tome con personas desconocidas.

-Agregue hielo extra al vaso. De esa forma, la bebida se diluye y el hielo ocupa lugar, permitiéndole beber menos alcohol sin que se dé cuenta.

-Elimine el removedor o sorbeto, ya que con ambos objetos beberá más rápido, y por ende, más cantidad.

-Elija tragos sin mucha azúcar.

-Respete sus límites, y los de los demás; decir “no” también es una decisión responsable.

-Observe señales de alerta en familiares o amistades, y ofrezca apoyo oportuno.