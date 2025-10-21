Personal de la División de Bomberos Forestales, adscritas al Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Nautrales y Ambientales (DRNA), llevaron a cabo trabajos ayer, lunes, para mitigar los efectos de posibles incendios en el Bosque Estatal de Boquerón, en Cabo Rojo.

“Estos incendios forestales pueden suscitarse en cualquier momento, por eso la preparación de los bosques para enfrentar uno de estos siniestros permite salvaguardar la integridad de las reservas naturales y bosques estatales, así como su ecosistema. Los trabajos que se realizan en Boquerón van a prevenir una expansión de cualquier incendio”, aseguró el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, en declaraciones escritas.

Alrededor de 12 bomberos participaron de los trabajos de preparación, que incluyeron creación de zanjas para controlar expansión de fuegos, desarrollo de veredas de escape y contener fuegos, entre otros. También, se adiestraron con ejercicios dirigidos a prepararlos para atender cualquier incendio forestal en Puerto Rico.

Alrededor de 12 bomberos participaron de los trabajos de preparación. ( Suministrada )

“Como parte de los trabajos para preparar los bosques en caso de que surja una emergencia asociada con un incendio, brigadas de la División de Bomberos Forestales estuvieron realizando trabajos de mitigación en el Bosque de Boquerón", comentó al agregar que “recientemente entregamos sobre $150,000 en nuevo equipo y materiales para atender incendios en bosques y reservas naturales a través de todo Puerto Rico”.

Para el 2024 se reportaron 1,681 incendios forestales en Puerto Rico, de acuerdo a datos del Negociado de Bomberos. Entre el 2001 y 2024 se perdieron sobre 4 hectáreas de árboles a consecuencia de los fuegos.

Tan reciente como este mes, miembros de la División de Bomberos Forestales atendieron un voraz fuego junto a personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos en la zona del humedal del Refugio de Vida Silvestre en Boquerón.