La preocupación manifestada por madres y padres de niños de la Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas Thomas Armstrong, en Ponce, parecería ser una infundada, toda vez que el Departamento de Educación (DE) indicó este lunes que no hay planes de cerrar la escuela, ni de mudarla.

Los progenitores de los estudiantes se estaban organizando para dejar saber sus preocupaciones en torno al futuro de esa escuela considerada un plantel de cinco estrellas, luego de que, aparentemente, surgiera un rumor de que sería cerrada y fusionada con la vecina Escuela Superior Lila Mayoral.

“Aparentemente, quieren poner los nenes en el tercer piso (de la Lila Mayoral). Vamos a seguir siendo una escuela especializada, pero no vamos a tener el mismo director. Y creo… tienen un revolú entre los papás, pues porque no sabemos nada, nos acaban de decir. Estamos en crisis, porque es una escuela muy buena, que lo que prepara son nenes para estudiar en universidades prestigiosas”, indicó la señora Alvarado, madre de un estudiante de la Thomas Armstrong.

“La preocupación es que esto es una escuela especializada en ciencias y matemáticas. Ahí no entra cualquier estudiante. Y los estudiantes que salen de esta escuela, pues salen bien preparados para estar en las universidades. La escuela donde nos quieren colocar a los estudiantes, pues no es una escuela prestigiosa, como la que los nenes están acostumbrados a estar; además de que posiblemente no van a tener las mismas atenciones que tienen en la escuela que los nenes están ahora; además de que, académicamente, pues los estudiantes que están en esa escuela son sobresalientes en sus notas”, agregó la mamá.

Cuestionó “la premura” con la que estaban siendo notificados, presuntamente para un cierre, pese a ser “una escuela que es cinco estrellas, que es excelente en conducta, que todos los años la premian”.

Sostuvo que los padres habían sido citados para una reunión a las 12:30 p.m. del miércoles.

“Estamos en el limbo, porque no sabemos si va a seguir siendo especializada. Esos estudiantes se gradúan con dos diplomas, un diploma especializado y el diploma de cuarto año. Son estudiantes que se preparan para competir en ferias científicas y exponer en diferentes ámbitos internacionales. O sea, que es una escuela que los prepara para ser exitosos. Y, básicamente, la preocupación que como papás tenemos es esa, ¿qué va a pasar con la escuela, si la van a cerrar, si no va a ser más especializada?”.

Sin embargo, el DE, a través del superintendente de la Región de Ponce, Ramón J. Pagán Mercado, indicó a Primera Hora que la agencia no cerraría, ni sería trasladada de su lugar.

“No hay tal cambio, cada escuela se queda en su lugar”, validó el superintendente regional.