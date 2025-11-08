Un riesgo limitado de inundaciones se prevé para este sábado ante los primeros efectos de una onda tropical que pasará por la Isla mañana, domingo.

Las áreas que más impactadas por la lluvia que se augura para el día, principalmente en horas de la tarde y noche, son el oeste central y el este de Puerto Rico.

Se alertó de que se esperan tormentas eléctricas aisladas, hay un riesgo de rayos frecuentes, así como probabilidad de inundaciones en zonas urbanas y pequeños riachuelos, según el informe emitido por el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

“Hoy, los efectos locales típicos dominarán el patrón meteorológico. Se espera que la convergencia de la brisa marina provoque el desarrollo de chubascos en la tarde y algunas tormentas eléctricas aisladas en el oeste de Puerto Rico. En otras zonas, especialmente en el este de Puerto Rico, Vieques y Culebra, son posibles chubascos pasajeros ocasionales durante la noche y la madrugada”, se precisó en el informe del tiempo.

Weekend Weather Highlights | Destacados sobre el tiempo para este fin de semana



#prwx #usviwx pic.twitter.com/OZJVF1y3Sm — NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 8, 2025

Además, se alertó de que “se esperan vientos fuertes”, principalmente en las áreas costeras.

El informe detalla que los vientos estarán entre 21 a 25 millas por hora.

“Los vientos aumentarán gradualmente a partir de hoy, a medida que una onda tropical se acerque a la región desde el sureste”, precisó Meteorología.

Las temperaturas estarán en los medios 80 grados Fahrenheit para este sábado. Para las áreas costeras, hay un riesgo de calor excesivo, que pudiese impactar la salud de las personas sensibles.

Ya para mañana, domingo, se esperan que las condiciones están deterioradas por esta onda tropical, que “traerá chubascos y tormentas eléctricas más generalizadas, especialmente en el este de Puerto Rico, con un mayor riesgo de inundaciones urbanas y en pequeños riachuelos”, indicó el SNM.

“Un patrón climático propio de la temporada prevalecerá durante la próxima semana laboral, sin que se anticipen amenazas meteorológicas significativas por el momento”, se señaló en el informe.

El patrón climático detallado es que se generarían aguaceros en la tarde.

En cuanto a las condiciones marítimas, se exhortó a los operadores de pequeñas embarcaciones a ejercer precaución, debido a las condiciones ventosas.

“Es probable que se presenten corrientes de resaca peligrosas en la mayoría de las costas, al menos, hasta principios de la próxima semana”, comentó Meteorología.