Con gran entusiasmo y profunda gratitud, el reconocido y respetado chef Iván Clemente, fundador de El Comedor de la Kennedy, y su Junta de Directores anunciaron hoy la apertura oficial de “La Cocina de Mamita”, un proyecto que fortalecerá su misión de servicio ininterrumpido de servicios de alimentos gratuitos a la comunidad.

La puesta en marcha de esta nueva y completamente equipada cocina industrial es una realidad tangible, lograda gracias a la nobleza y los generosos donativos de la comunidad. El Comedor de la Kennedy no solo celebra su 17 aniversario de fundación, sino que asegura su capacidad para seguir ofreciendo alimentos gratuitos a sus principales beneficiarios: niños, estudiantes universitarios y adultos mayores, tal como lo han hecho ininterrumpidamente durante casi dos décadas.

PUBLICIDAD

La gran inauguración y celebración tendrá lugar el próximo 1 de octubre, coincidiendo estratégicamente con el Día Internacional del Adulto Mayor. “Queremos celebrar con todos ustedes y, en especial, honrar a todos nuestros adultos mayores en su día. ¡Que ninguno se acueste sin comer!”, manifestó Clemente mediante declaraciones escritas.

El público está cordialmente invitado a unirse a esta doble celebración.

La jornada, que contará con música en vivo y la participación especial de Samuel Hernández y El Gran Combo de Puerto Rico, tendrá lugar en las instalaciones de El Comedor de la Kennedy, ubicadas en el #1075 de la marginal de la avenida Kennedy, en San Juan.

Desde el 2009, El Comedor de la Kennedy se ha establecido como un centro de esperanza en Puerto Rico, dedicado a combatir la inseguridad alimentaria y brindar acompañamiento y apoyo social.