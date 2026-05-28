Un poder duradero es un mecanismo legal que usted puede hacer, mientras cuenta con la capacidad y claridad mental, para nombrar a una persona como apoderado para que, en caso de que por la razón que sea usted quede incapacitado, pues esa persona pueda hacer gestiones y tomar decisiones a su nombre, ya sean administrativas, financieras, de asuntos de salud, o cualquier otra que se especifique en el documento.

Pero quizás se pregunta, a dónde debe acudir, que debe tomar en cuenta y qué errores comunes debe evitar a la hora de hacer un poder duradero.

Según explicó la licenciada Claudi Landor Concepción, para esta escritura pública debe acudir ante un abogado notario, “preferiblemente uno que evalúe el caso y prepare un documento amplio que cubra todas las posibilidades, y no ante uno que simplemente use un poder proforma”.

PUBLICIDAD

A modo de ejemplo, dijo que, cuando ella trabaja un poder duradero, “me reúno con esa persona dos o tres veces, y hago que me traiga toda la documentación pues de sus cuentas, que vaya y piense porque al momento de la entrevista quizás se le olvidan detalles y cuando regresa a la próxima reunión me dice, ‘ah, mire, se me olvidó incluir que yo tengo este seguro’, o cualquier otra cosa que en la primera entrevista no se mencionó”.

La persona que quiere hacer el poder duradero tiene que estar capacitada para poder hacerlo.

Solamente necesita ir ante el abogado notario el poderdante, no necesita ir acompañado de quien va a nombrar beneficiario de ese poder.

La persona que va a nombrar apoderado puede residir en otra jurisdicción. Sin embargo, la licenciada recomienda que ese apoderado principal sea alguien que esté aquí en Puerto Rico y pueda cumplir efectivamente con ese mandato.

El apoderado no tiene que ser necesariamente un familiar, sino que puede ser alguna otra persona de su confianza. Ese apoderado tampoco tiene que estar dentro de la línea de sucesores. Solamente se va a encargar de manejar asuntos administrativos y financieros, o algún otro que se especifique. Lo más importante es que sea una persona que goce de la confianza del poderdante. “Es para poderte facilitar el proceso de que, en caso de que tú no puedas hacerlo por la razón que sea, o que hayas sido declarado incapaz, pues entonces esta persona puede hacer todas las gestiones por ti, como si tú estuviese allí”.

PUBLICIDAD

Si el poderdante tiene más de una propiedad en Puerto Rico, en esa escritura pública tiene que nombrarse cuáles de esas propiedades está autorizando a poder vender.

Si solamente tiene la residencia donde vive, expresamente tiene que decir que sí está autorizando a venderla. “Esto se hace precisamente para que se evite el que se tenga que vender la propiedad, que es el único bien de la persona, me pongan en un home, y los demás hagan con el dinero lo que quieran. Evita la explotación financiera. Así que, si solamente tengo una propiedad, que es en la que resido, el mismo poder dice que ahí tienes que ir ante el tribunal a pedir autorización judicial, y hasta que no se me dé esa autorización judicial no se puede vender. ¿En qué caso se puede dar eso? Pues que la persona ya no se pueda cuidar sola, se necesite que esté en un home, y ya agotó todos sus ahorros, ya el Seguro Social no le da, y necesitan vender esa propiedad para poder recabar los fondos económicos para poder pagar lo que es el home. Ahí sí tienes que ir al tribunal. Así que, específicamente ese poder me tiene que decir qué propiedades sí o no”.

El poder duradero es una escritura pública y se tiene que registrar en el Registro de Poderes de la Oficina de Inspección de Notarías del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Cuando el notario presenta este instrumento público, recibe una notificación de que fue inscrito, bajo un folio y un tomo, del Libro de Poderes y Testamentos. Así que va a tener una numeración para ese poder en específico.

PUBLICIDAD

Algo bien importante. En caso de que haya cuentas bancarias, que vaya a hacer transacciones de retiro, o solicitar un préstamo -porque ese poder duradero también puede servir para pedir un préstamo a nombre de esa persona- , el banco puede solicitar una certificación de que el poder no ha sido revocado, y esa certificación es a través del Tribunal Supremo.

En caso de que el abogado notario que trabajó el poder no esté disponible, porque se retiró, falleció o cualquier otra razón, con el número de Seguro Social del poderdante se puede buscar en el Libro de Poderes y Testamentos, y, en caso de que la persona no tenga copia de ese poder, la certificación nos dice quién lo otorgó, y podemos buscarlo en el archivo notarial.

El error más común al confeccionar un poder duradero es no especificar los asuntos con claridad. Por ejemplo, que no se incluya poder “tomar decisiones de salud, poder enajenar inmuebles”. Todo eso “se tiene que especificar en el documento, ir al detalle”.

En particular en ese tema de decisiones de salud, la licenciada explicó que en Puerto Rico existe los que se llama el ‘living will’ o testamento vital, que es algo que se puede incluir en el poder duradero, y es el documento en el que “nosotros determinamos qué tipo de asistencia médica, llegado un momento que no podamos expresarnos, estamos aceptando o no, ya sea transfusiones de sangre, transfusiones de plaquetas, traqueotomía, reavivación cardiopulmonar, y una serie de decisiones médicas que, llegado ese momento, y de acuerdo a la condición, pues usted puede decir, mira, yo no estoy de acuerdo con esto por, digamos, mis convicciones religiosas”. También podría ser que, si ya no va a responder, no se le mantenga vivo a través de máquinas.

PUBLICIDAD

Además, “hay una cláusula bien importante, que dice que, a pesar de la Ley HIPAA, autorizo a que mi apoderado tenga copia de mis expedientes médicos, y así poder tomar decisiones”.

Otro de los errores, agregó la abogada, es “que en esa escritura pública no se especifique que este poder es vigente aun a mí me declaren incapaz judicialmente”.

Por otro lado, recordó que el poder duradero pierde vigencia al momento del fallecimiento del poderdante. “Esto es bien importante. El apoderado no puede hacer ninguna gestión luego del fallecimiento del poderdante utilizando este poder. Eso es contra la ley, y cualquier acción, una vez se detecte, es inválida y usted tiene que responder por eso”.

Por último, y no menos importante, recomendó al apoderado tener a mano todos los recibos de en qué gastó el dinero, en caso de que alguien reclame que no actuó correctamente.

Crear un poder duradero, “puede servir a cualquiera, y no solamente a un adulto mayor, pues cualquier persona más joven puede sufrir un accidente o algún padecimiento que conlleve a que resulte en una discapacidad”, sostuvo la abogada.

Para más información sobre el tema puede contactar a la licenciada en su oficina en el No 15 de la Calle Muñoz Rivera en Trujillo Alto, a través del teléfono 787-761-4291, o a través de su página en Facebook, en Oficina Jurídica Landor Concepción.