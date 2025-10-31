Una advertencia de calor fue activada por el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, debido a que se registrarán índices de calor que podrían sobrepasar los 100 grados Fahrenheit.

No obstante, para esta tarde del viernes se espera la llegada de lluvia, capaces de generar inundaciones, así como tormentas eléctricas. Estas condiciones están vinculadas a una onda tropical que afectará a la Isla entre esta noche y mañana, sábado.

Sobre la advertencia de calor, el SNM detalló que afectará principalmente las áreas costeras y urbanas.

“Se espera otro día bastante caluroso para Puerto Rico. Por lo tanto, se ha emitido una advertencia de calor para las áreas costeras y urbanas de Puerto Rico desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.”, informó Meteorología.

🥵🌡️Se ha emitido una Advertencia de Calor para las áreas costeras y urbanas de PR y las USVI desde las 10 AM hasta las 4 PM AST.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/57zPba9G3K — NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 31, 2025

Yauco, Salinas, San Juan, Loíza, Comerío, Guayama, Arroyo, Cabo Rojo, Guánica, Toa Alta, Culebra, Humacao, Luquillo, Guaynabo, Vieques, Maunabo, Trujillo Alto, Ceiba, Quebradillas, Dorado, Aguada, Hormigueros, Santa Isabel, Patillas, Las Piedras, Ponce, Aguadilla, Hatillo, Isabela, Gurabo, Arecibo, Rincón, Río Grande, Camuy, San Germán, Guayanilla, Caguas, Bayamón, Mayagüez, Vega Baja, Vega Alta, Lajas, Moca, Canóvanas, Aguas Buenas, Yabucoa, Cataño, Toa Baja, Juana Díaz, Juncos, Florida, Cidra, Fajardo, Carolina, San Lorenzo, Barceloneta, Manatí, Naguabo, Peñuelas, Añasco y Cayey son los municipios incluidos en esta advertencia.

“Este nivel de calor afecta a la mayoría de las personas sensibles al calor, especialmente a aquellas sin refrigeración efectiva ni hidratación adecuada. Posibles impactos en algunos sistemas de salud y en industrias sensibles al calor”, detalla el informe.

Por otro lado, para la tarde iniciaría el periodo lluvioso.

“Tormentas eléctricas aisladas, particularmente en el interior y el este de Puerto Rico, así como en las zonas a sotavento de las islas locales y El Yunque. Manténgase alerta y prepárese para refugiarse si se desarrollan tormentas. Se esperan tormentas eléctricas aisladas sobre el agua que tocarán tierra mañana y esta noche”, se informó.

Esta onda tropical generaría lluvias excesivas, que ayudarán a crear “inundaciones en áreas urbanas, carreteras, arroyos y cauces secos, particularmente en el interior y el oeste de Puerto Rico. Existe una baja probabilidad de inundaciones repentinas aisladas”.

En cuanto al huracán Melissa, que se desplaza en aguas abiertas del océano Atlántico, se informó que ha disminuido su influencia al tiempo local.

“Un fuerte sistema de alta presión sobre el Atlántico central mantendrá el flujo de dirección del este-sureste. A medida que la onda tropical se acerca y se desplaza principalmente a la altura y al sur de Puerto Rico, particularmente entre esta noche y mañana, se observará un entorno más favorable para la actividad de chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde”, precisa el informe.

A los operadores de pequeñas embarcaciones, entretanto, se les pidió que ejerzan precaución, ya que el día estará ventoso.