El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de calor hoy, jueves, para pueblos costeros de la Isla.

Según el informe diario de la agencia, los índices de calor podrían superar los 100 grados Fahrenheit entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Los pueblos bajo la advertencia de calor, son: Barceloneta, Yauco, Dorado, San Lorenzo, Vega Alta, Loíza, Ceiba, Santa Isabel, Salinas, Lajas, Bayamón, Guayama, Quebradillas,Luquillo, Aguadilla, Patillas, San Juan, Cidra, Aguas Buenas,Vega Baja, Culebra, Hormigueros, Cayey, Río Grande, Peñuelas, Maunabo, Comerio, Toa Alta, Humacao, Aguada, Fajardo, Yabucoa, Rincón, Guayanilla, Isabela, Guánica, Gurabo, Vieques, Toa Baja, Manatí, Camuy, Juana Díaz, Arecibo, Hatillo, Añasco, Moca, Arroyo, Carolina, Canóvanas, Mayagüez, Juncos, Florida, Ponce, Caguas,Trujillo Alto, Naguabo, Cataño, Las Piedras, Cabo Rojo, Guaynabo, y San Germán.

PUBLICIDAD

[OCT 30]



🥵🌡️A Heat Advisory has been issued for the coastal and urban areas of PR and USVI from 10 AM to 5 PM AST.



🥵🌡️Se ha emitido una Advertencia de Calor para las áreas costeras y urbanas de PR y las USVI desde las 10 AM hasta las 5 PM AST.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/jvWK6j3c4z — NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 30, 2025

“Este nivel de calor puede afectar a la mayoría de las personas sensibles a las altas temperaturas, especialmente a quienes no cuentan con enfriamiento adecuado y/o suficiente hidratación”, advirtió el SNM.

Para a reducir el riesgo de un golpe de calor durante el trabajo en el exterior, la Administración de Seguridad Ocupacional y de la Salud recomienda programar recesos frecuentes en áreas con sombras o en un lugar con acondicionador de aire.

También se recomienda utilizar ropa ligera y clara, y tomar mucha agua.

Tenga en cuenta que cualquier persona puede ser afectado por un golpe de calor. Un golpe de calor es una emergencia médica. Si sospecha que usted o alguien más lo está sufriendo, llame al 9-1-1 de inmediato.