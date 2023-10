[Oct 16]

🔥☀️ ¡Otro día caluroso! ☀️🔥 Por lo tanto, Advertencias (🟠) y Avisos (🔴) de Calor están en efecto hoy.



🔥☀️ Another hot day! ☀️🔥 Therefore, Heat Advisories (🟠) and Warnings (🔴)are in full effect today.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/8OCQYFTOCt