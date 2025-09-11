Empleados de los hospitales Universitario de Adultos y Pediátrico del Centro Médico denunciaron este jueves “las pésimas condiciones laborales” a las que se enfrentan, señalando la falta de personal, la sobrecarga de trabajo y el incumplimiento de un ajuste salarial prometido por el Departamento de la Salud y la Administración de Servicios Médicos (ASEM).

“En múltiples ocasiones a lo largo de las pasadas dos décadas, desde la Unión General de Trabajadores denunciamos públicamente el mismo mal que aqueja hoy a estos hospitales. La falta de personal no es un asunto nuevo. Esto provoca largas jornadas de trabajo y rotaciones de personal insostenibles humanamente. El agotamiento físico y mental que esto acarrea pone en riesgo los tratamientos y la atención responsable a los pacientes”, advirtió el líder sindical Gerson L. Guzmán López, expresidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), sindicato que representa a los empleados.

PUBLICIDAD

En una comunicación escrita, Guzmán López detalló que las áreas más impactadas por esta situación son Cirugía, NICU, PICU, Oncología, Renal y Sala de Emergencias, lo que representa un riesgo directo para los pacientes que requieren mayor atención.

El líder sindical también denunció que, aunque en conferencia de prensa el secretario de Salud y el director de ASEM anunciaron un ajuste salarial para el personal de enfermería de los hospitales universitarios, igualándolo al de ASEM a partir de julio de 2025, a la fecha no se ha cumplido con la promesa.

“Es hora ya de dejar de poner parchos a los servicios de salud de nuestro pueblo. Deben atender finalmente este asunto, es necesario e imperativo que se asigne el presupuesto suficiente para la contratación del personal calificado necesario, que se realice el ajuste salarial prometido, que se cuantifique responsablemente la cantidad de pacientes asignados al personal de enfermería y que se excluya al personal de la cadena de servicios de salud del efecto de la Ley 26 del 2017 que les reduce sus días de vacaciones, para que puedan disfrutar de estas y reponerse de la agotadora carga de trabajo”, sostuvo Guzmán López.

Finalmente, el líder obrero hizo un llamado directo al secretario de Salud, Dr. Víctor M. Ramos Otero; al director de ASEM, Dr. Regino Colón Alsina; a la gobernadora Jenniffer González Colón; a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la Junta de Supervisión Fiscal a priorizar en la salud del pueblo

“A nombre de los cientos de empleados que allí laboran y en aras de garantizar la prestación de servicios de salud dignos y responsables para los pacientes que allí se atienden, hacemos este llamado y exigimos que asuman su responsabilidad y prioricen la salud del pueblo de Puerto Rico. La salud no es un privilegio, es un derecho universal y como tal tienen la responsabilidad de atenderlo”, concluyó.