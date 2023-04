L’Oréal Caribe, San Patricio Village y T-Mobile se unieron ayer, miércoles, en contra del acoso callejero en Puerto Rico con el programa de StandUP, en el marco de la Semana Internacional contra el Acoso Callejero.

Como parte de la campaña, se utilizarán espacios públicos del San Patricio Village y T-Mobile Center para educar al público general sobre cómo pueden intervenir de manera segura cuando son víctimas o testigos de situaciones de acoso en espacios públicos utilizando la metodología de las 5D: Distraer, Delegar, Documentar, Dar asistencia y Dirigirse al acosador.

Para unirse en solidaridad, el edificio de T-Mobile Center en el San Patricio Village se iluminó del color naranja insignia de la causa.

“El acoso callejero va en contra de los valores de empoderamiento de la mujer que tiene el ADN de L’Oréal Paris. Estamos orgullosos de ver que, en un breve espacio de tiempo, nuestro programa de formación Stand Up “Contra el Acoso Callejero” ha tenido un impacto muy positivo en las mujeres en Puerto Rico y esperamos seguir llevando el mensaje a través de aliados como el San Patricio Village, T-Mobile Center y sus espacios públicos”, expresó Isabel Menéndez, gerente de marca de L’Oréal Paris en L’Oréal Caribe.

Durante medio siglo, L’Oréal Paris ha sido implacable en su dedicación por derribar barreras: no sólo siendo una marca pionera en ciencia e innovación, sino también empoderando a mujeres y hombres para que rompan estereotipos y ratifiquen su lugar en la sociedad.

L’Oréal Paris reafirma este compromiso con su programa Stand Up “Contra el Acoso Callejero” en asociación con la ONG internacional Right To Be (antes Hollaback!), el cual tiene como objetivo capacitar a 1.5 millones de personas a nivel global para 2025 sobre cómo pueden intervenir de manera segura cuando son víctimas o testigos de situaciones de acoso en espacios públicos utilizando la metodología de las 5D.

A la fecha, 800 mil personas ya han sido capacitadas en 33 países.

De acuerdo con la encuesta internacional llevada a cabo entre L’Oréal Paris e IPSOS1 en 2021, el 80% de las mujeres han sufrido acoso sexual en espacios públicos. Sin embargo, dentro de ese porcentaje, solo el 25% reportó que alguien le ofreció ayuda. Por resultados como estos es que L’Oréal continúa movilizando a tomadores de decisión, a la opinión pública y a agentes de cambio a sumar esfuerzos para generar un movimiento empoderador que ponga fin al acoso sexual callejero.

Para seguir apoyando este esfuerzo, la portavoz mundial de la marca, Eva Longoria, aparece en un nuevo vídeo de concientización, compartiendo una breve clase magistral sobre la metodología de las 5 Ds para invitar a más personas a formarse www.standup-caribe.com.