A pesar de los decesos de pacientes renales, la cifra de pacientes ha seguido en aumento, según datos de un censo realizado por el Consejo Renal de Puerto Rico, lo que ha encendido las alarmas de la organización.

En comunicado de prensa, la entidad revelo que de 6,483 pacientes en diálisis el año pasado, la cifra aumentó a 6,502 este año. El incremento no parece ser uno alarmante al ojo desnudo, sin embargo resulta dramático al considerar que la población de la isla ha ido disminuyendo y que siempre hay pacientes que mueren, debido a la condición.

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Brendalis Pacheco, directora ejecutiva del Consejo Renal de Puerto Rico, expresó su preocupación ante los datos recopilados. “Estas cifras confirman lo que hemos advertido por años: la enfermedad renal crónica sigue en aumento en Puerto Rico, afectando desproporcionadamente a comunidades vulnerables, envejecientes y personas con condiciones como diabetes e hipertensión. Cada número representa una vida interrumpida, familias que enfrentan diálisis o trasplantes, y un sistema de salud presionado al límite”.

Los datos recopilados por el Consejo Renal de Puerto Rico están disponibles en una aplicación lanzada por la organización, que visibiliza las estadísticas sobre los pacientes de diálisis en la Isla. La nueva aplicación web está disponible en miconsejorenal.com e incluye un censo de los pacientes en diálisis para abril de 2026. Los datos, provenientes de 51 centros de diálisis en Puerto Rico, fueron recopilados y analizados por el Consejo Renal de Puerto Rico.

Las cifras revelaron que hay un total de 6,502 pacientes en diálisis en Puerto Rico. De estos, 5,570 pacientes están en hemodiálisis presencial en los centros, con solo 738 pacientes que reciben diálisis en modalidad peritoneal o en sus casas.

“Que el 85.7% de nuestros pacientes dependa de hemodiálisis presencial nos confirma que hemos llegado tarde en demasiados casos”, lamentó Pacheco. “El diagnóstico temprano sigue siendo nuestra deuda más grave. Pero estos datos locales nos dan el mapa: el 61.8% de los pacientes en diálisis son hombres, lo que nos obliga a enfocar la detección primaria en la población masculina, tradicionalmente menos proclive a buscar ayuda médica preventiva”.

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De los 51 centros de diálisis activos en la Isla, 19 no ofrecen diálisis en el hogar, lo que representa el 37% de las unidades sin esta modalidad disponible. “El hecho de que solo el 11.4% de los pacientes esté en modalidad peritoneal o domiciliaria no es una debilidad: es una oportunidad de expansión inmensa. Y al ver que los corredores metro/norte y sur concentran la mayor carga, queda claro que ahí deben centrarse los esfuerzos de detección temprana y los programas de educación comunitaria. Los datos locales no son solo números; son la brújula para una política pública efectiva”, aseguró Pacheco.

La aplicación web cuenta con un visualizador de datos del censo de pacientes renales, incluyendo los indicadores claves, distribución por sexo y modalidad, comparativa de pacientes por región y municipios de Puerto Rico, así como insights epidemiológicos. El Consejo Renal actualizará estos datos trimestralmente, para poder monitorear el panorama de la población en diálisis. Además, esperan integrar más información relevante sobre las enfermedades renales y los servicios disponibles para pacientes.

Pacheco enfatizó que la aplicación del Consejo Renal también incluye valiosos recursos para los pacientes renales, como un directorio de los centros de diálisis, hospitales, clínicas y centros de apoyo que ofrecen servicios a esta población en Puerto Rico. Asimismo, cuenta con recetas nutritivas y artículos educativos sobre salud renal.

El Consejo Renal de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro dedicada a reducir el impacto de las enfermedades renales en nuestra población. Su trabajo se enfoca en promover la prevención, educar a la comunidad y facilitar la detección temprana de condiciones que pueden afectar la salud de los riñones. Para más información, pueden llamar al 787-765-1507 o al 939-289-8001, escribir a info@cr-pr.org o visitar su nueva página web: www.consejorenalpr.com.