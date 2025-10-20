El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ingeniero Luis Reinaldo González Delgado, informó que durante el mediodía de hoy se identificó una rotura en la línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto, localizada en el área de Manatí.

González Delgado explicó que la magnitud del evento requiere labores especializadas de despeje y excavación, debido a que la rotura se encuentra en un área de difícil acceso tipo campo traviesa.

“En estos momentos nos encontramos atendiendo la emergencia junto a nuestro personal técnico y de operaciones para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante este evento. Como parte de la emergencia, estamos trabajando un plan de acción que nos permita atender la situación con la prontitud y seguridad que amerita”, expresó el presidente ejecutivo mediante declaraciones escritas.

El titular de la AAA adelantó que los trabajos de reparación están programados para iniciar el martes y se estima que se extiendan entre 36 a 48 horas de labor continua, sujeto a las condiciones del terreno y del clima.

La rotura se encuentra en una línea que suple agua potable a través de la Planta de Filtración Antonio Santiago (Superacueductos), la cual distribuye servicio a los municipios de Manatí, Vega Alta, Dorado, Barceloneta, Morovis, Vega Baja, Caguas, Gurabo, Juncos, San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Bayamón y Guaynabo.

La AAA se encuentra en proceso de evaluación para determinar la cantidad de clientes que podrían resultar impactados por la interrupción del servicio como resultado de la reparación de la avería identificada.