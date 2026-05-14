Una serie de consejos prácticos sobre medidas de seguridad en el agua, como el entendimiento de los pronósticos del tiempo locales, los riesgos de corrientes marinas y las medidas de precaución en piscinas, entre otros, fue elaborado entre Airbnb el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), el Servicio Nacional de Meteorología (NWS-NOAA Puerto Rico) y el Negociado de Manejo de Emergencia (NMEAD).

La colaboración fue anunciada por Carlos Muñoz, director de Políticas Públicas de Airbnb para el Caribe y Centroamérica con la intensión de continuar con los esfuerzos de promoción de medidas de seguridad en el agua.

“La seguridad en el agua es una de las prioridades de Airbnb en Puerto Rico. El año pasado se implementó en la plataforma una nueva función para los huéspedes que viajan a destinos con piscinas. En esta ocasión, ampliamos las medidas mediante un esfuerzo colaborativo local, dirigido a múltiples situaciones acuáticas. De igual forma, se promoverá que la comunidad de anfitriones en Puerto Rico se una a la iniciativa, compartiendo la información con los huéspedes a través de un código QR que tendrán de manera visible en sus espacios”, agregó Muñoz en comunicación escrita.

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También especificó que la información estará disponible en inglés y en español en la página de Estadía Segura Puerto Rico.

La directora ejecutiva del ICF, María Conte Miller, sostuvo que “muchas muertes por ahogamiento pueden prevenirse. La evidencia que analizamos nos permite identificar conductas de riesgo y transformarlas en orientación concreta para la ciudadanía. Esta iniciativa nos brinda la oportunidad de llevar ese conocimiento más allá del análisis forense y convertirlo en acción preventiva. Si logramos que una persona tome una decisión más segura antes de entrar al agua, estaremos cumpliendo con nuestro propósito mayor: proteger la vida”.

Mientras tanto, Ernesto Morales, coordinador de Avisos del Servicio Nacional de Meteorología, destacó la importancia de conocer las condiciones marítimas. “Como parte del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, nuestra misión es proveer información precisa, oportuna y confiable. Como pronosticadores, operamos las 24 horas en constante análisis para generar datos esenciales que permitan al público y al sector turístico tomar decisiones informadas antes de visitar nuestras costas. Esta vigilancia constante, que actualizamos en tiempo real para reflejar cada cambio en las condiciones, es lo que permite que nuestras playas sigan siendo un destino de clase mundial, porque una información precisa es, en última instancia, nuestra mejor herramienta de prevención y seguridad”, recalcó.

Por su parte, Ángel Jiménez, director del NMEAD, destacó que “la seguridad en el agua es una responsabilidad compartida que requiere conciencia, preparación y acción preventiva. En el NMEAD enfatizamos la importancia de que nuestros residentes y visitantes se informen sobre las medidas de seguridad del lugar donde se hospedan, especialmente si este tiene piscina, playa u otros cuerpos de agua cercanos. Conocer las medidas de seguridad e identificar posibles riesgos puede marcar la diferencia entre una experiencia segura y una situación de emergencia. La prevención sigue siendo nuestra herramienta más efectiva. Iniciativas como esta, que promueven la educación y la orientación, fortalecen la cultura de seguridad y reducen incidentes lamentables. Nuestro compromiso es continuar orientando a los ciudadanos, reforzando los esfuerzos de preparación y respuesta, y fomentando una convivencia segura en todos los espacios”.

Función de seguridad en el agua

En 2025, Airbnb lanzó una nueva función para los huéspedes que viajan a alojamientos con piscina o cerca del agua. La función integrada en la aplicación ofrece a los huéspedes consejos de expertos y ejemplos de preguntas que pueden hacer a sus anfitriones sobre las medidas de seguridad y las consideraciones relativas al agua en el alojamiento.