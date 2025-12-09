El mercado laboral estará estable durante los primeros meses del 2026, determinó la más reciente Encuesta de Expectativas de Contratación de ManpowerGroup.

Los resultados, dados a conocer este martes, apuntan a que el 54% de los patronos no va a hacer cambios en la plantilla laboral y el 27% se propone aumentar el número de trabajadores, principalmente en empresas clasificadas como “grandes” por contar con sobre 1,000 empleados.

Son las áreas de hospitalidad (38%), comercio y logística (27%) y finanzas y seguros (27%) los renglones económicos donde los patronos dijeron que van a hacer más contrataciones en el primer trimestre del 2026, según trasciende de la encuesta.

Las áreas de construcción y bienes raíces (6%), así como tecnologías de información (6%) es donde se estiman menos contrataciones.

Mientras, las regiones donde se espera se creen nuevas plazas de empleos son el norte, con un 27%, y la zona metropolitana, con 22%. En el centro (9%) y en el sur (8%) es donde se prevén menos posibilidades de nuevos empleos.

No obstante, se dio a conocer que un 12% de los patronos anticipan despidos de empleados. Otro 7% no supo detallar sus expectativas para este arranque de Año Nuevo.

No se dio detalles sobre estas empresas que planifican una reducción en su plantilla de empleados.

En general, la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup mostró una tendencia neta de empleo ajustada estacional de 15 puntos porcentuales para el primer trimestre del año 2026, que implica una leve baja de un por ciento con respecto al trimestre anterior y un aumento de 3% con respecto al mismo periodo en el 2025, especificó la gerente general de ManpowerGroup Puerto Rico, Melissa Rivera Roena.

Para resumir estos hallazgos, la funcionaria dijo que “los números de la encuesta para enero a marzo de 2026 nos hablan de estabilidad. Se espera una mejor posición que en enero de 2025, es muy bueno que la mayoría de los patronos se queda igual con su plantilla o planifique aumentarla porque, sumados, hacen el 81 por ciento de la intención de contratación a nivel general, independientemente de que haya un punto por debajo de lo que se reportó en septiembre”.

Sobre el aumento de contratación de empleados, Rivera Roena precisó que son las empresas de mayor tamaño, con plantillas de 1,000 a 4,999 empleados, donde habrá más plazas disponibles. Estas apuntan a un aumento de 27% en búsqueda de trabajadores. Le siguen las empresas con 5,000 o más empleados, con un 26%.

En las empresas entre 50 a 249 trabajadores es donde hay una menor expectativa de nueva contratación, con un 13%.

Entretanto, Puerto Rico se sitúa en el puesto número 30 a nivel internacional, igualando con Singapur, en el resultado de la encuesta en torno a la expectativa de contratación.

En el hemisferio americano, Brasil obtuvo la expectativa mayor de contratación para el primer trimestre de este próximo año con 54%, luego Guatemala (28%) y Estados Unidos (27%).

Rivera Roena explicó que para este nuevo trimestre ManpowerGroup hizo una redistribución de la manera en que estaban organizados los sectores industriales para alinearse con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) que no impacta el número de sectores que se mide. A nivel global, este estudio se hace desde 1969 y, en Puerto Rico, desde el tercer trimestre de 2022, con una muestra de 500 patronos.