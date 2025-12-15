Estas fueron las 5 noticias destacadas en el fin de semana

1 Nos dejan “El Amolao” y “Papo” Rosario Dos figuras muy queridas en Puerto Rico fallecieron el viernes. Primero, se conoció el deceso del exalcalde de Cataño, Edwin Rivera Sierra (El Amolao), quien lideró el municipio costero durante 16 años (1987 al 2003). Más tarde, ese mismo día, la música tropical volvió a estremecerse con la partida de Luis Antonio “Papo” Rosario, quien por más de tres décadas se destacó como cantante de El Gran Combo de Puerto Rico. Su partida ocurrió apenas seis días después del fallecimiento del fundador de la orquesta, Rafael Ithier.

2 Vandalismo en el Hiram Bithorn El alcalde de San Juan, Miguel Romero, informó que el área de los “dugouts” del Estadio Hiram Bithorn fue vandalizada dejando pérdidas que sobrepasan los $20,000. Tanto la Liga de Béisbol, Profesional Roberto Clemente y los Indios de Mayagüez, uno de los equipos que vio acción en los pasados días en el estadio capitalino, realizarían una investigación sobre lo sucedido.

3 Milagro y promesa La Casa de la Navidad en Caguas tiene una hermosa historia de fe y esperanza. Su propietaria, Áurea Esther García, realiza esta promesa navideña luego de superar un diagnóstico de cáncer. Su hogar es decorado por dentro y por fuera con estampas navideñas y mucha iluminación, lo cual puede ser disfrutado por todos, ya que Esther, como le conocen sus allegados, abre las puertas de su residencia para que el público lo disfrute.

4 Revelan más fotos de Trump junto a Epstein Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron 19 imágenes del magnate financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, en algunas de las cuales se puede apreciar al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otras figuras destacadas. Al ser abordado en la Casa Blanca, Trump minimizó el hecho al alegar que las fotos “no son gran cosa”.