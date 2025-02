Dos estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) fueron seleccionados para participar en el prestigioso taller del Programa de Investigación Humana de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), conocido como NASA HRP IWS 2025, gracias a las investigaciones que han desarrollado y que abarcan temas aeroespaciales.

El evento, que se llevó a cabo recientemente en Galveston, Texas, tiene como fin comprender y mitigar los riesgos para la salud y el rendimiento de los astronautas durante las misiones espaciales.

Los colegiales Jean Carlos Hernández Barreiro, de Ciencias de la Computación e Ingeniería y Premédica, así como Rafael Alejandro Álamo Punter, de Ingeniería Mecánica y Preveterinaria, fueron dos de los nueve universitarios escogidos entre alrededor de 250 solicitantes de Estados Unidos y Puerto Rico.

“Nos llena de gran orgullo ver a nuestros estudiantes destacarse en escenarios internacionales tan prestigiosos como este taller de investigación de la NASA. Sus logros son testimonio del talento, la perseverancia y la excelencia académica que caracterizan al Colegio. En el RUM continuamos comprometidos en ofrecer una educación de clase mundial que impulse a nuestros alumnos a alcanzar sus metas”, expresó el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM.

Por su parte, Jean Carlos compartió que ser seleccionado para esta oportunidad fue una “gran fuente de motivación y confirmación de que todo el esfuerzo ha valido la pena”.

Su proyecto más reciente, en colaboración con el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, se centra en el uso de inteligencia artificial para la detección temprana de caries. Además, participó en la investigación Leveraging Artificial Intelligence in Biomedical Imaging to Examine Stem Cell Growth & Anti-Inflammatory Properties in Microgravity, que analiza el crecimiento y recuperación de células madre en condiciones de microgravedad.

“Me tomó varios años alcanzar metas como esta, especialmente considerando que, en el pasado, estuve en probatoria académica y no tenía claro cuál camino seguir. Sin embargo, decidí dar un paso atrás, evaluar realmente las opciones que ofrece nuestra Universidad y comencé a acercarme a diferentes equipos y proyectos. Esta decisión cambió por completo mi trayectoria académica y profesional. Me encanta poder hablar con diferentes personas y estudiantes en situaciones similares para que no se desmotiven por salir mal en una clase o un semestre. Yo repetí Precálculo tres veces y logré conseguir un internado en NASA Johnson Space Center y luego en Blue Origin”, relató.

Mientras, Rafael Alejandro destacó la importancia de ser embajador de su alma mater.

“Ser escogido para el HRP IWS 2025 representó una excelente plataforma para exponer parte del trabajo que hacemos los estudiantes del RUM en la rama de la ingeniería aeroespacial y para poner en alto el nombre de la Universidad de Puerto Rico”, expresó.

Su proyecto, titulado Sustained Lunar Evolution: University of Puerto Rico, Mayagüez, Permanent Outpost Lunar Architecture for Research and Innovative Services (POLARIS), propone una arquitectura sostenible para un puesto permanente en la Luna, enfocada en la investigación y prestación de servicios innovadores en el ámbito espacial. Este trabajo fue reconocido con el premio Best in Theme en la competencia NASA RASC-AL 2024.

Ambos colegiales comparten la aspiración de continuar sus estudios en programas conjuntos de doctorado que combinan la medicina con la investigación científica.

“Mis planes futuros serían solicitar a un programa MD/PhD con el propósito de seguir trabajando en investigaciones y aplicar tecnologías nuevas en el campo de la Medicina”, dijo Jean Carlos.

“Al terminar en el RUM, deseo continuar en la escuela de Medicina con el objetivo de hacer un MD/PhD en virología e inmunología”, señaló, por su parte, Rafael Alejandro, quien expresó su gratitud hacia el equipo de RASC-AL y la división de HID, ya que, gracias a ellos, pudo realizar su investigación y participar en el HRP IWS.