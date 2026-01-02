¿Amaneció con la nariz mala y con síntomas de asma tras la despedida de año?

Todo pudiese estar relacionado al impacto de la pirotecnia en la calidad del aire, según advirtió el catedrático asociado del Departamento de Microbiología, del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el doctor Benjamín Bolaños.

Según explicó en un escrito divulgado tras detectar en el análisis de la calidad del aire de ayer, primer día del 2026, “particulados negros generados por la pirotecnia”, que esta contaminación “potencia los efectos alérgicos e inflamatorios de las esporas de hongos en Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

Resumió que los efectos que genera podrían registrarse con “síntomas más intensos de rinitis alérgica, un aumento de la respuesta bronquial y a exacerbaciones de asma”.

“Desde que se estableció la estación de aeroalérgenos de San Juan de la Escuela de Medicina, RCM, en 2005, siempre hemos observado un aumento de la contaminación del aire durante la Nochebuena y la despedida del año en Puerto Rico. Al quemarse, la pólvora y los fuegos artificiales liberan altas concentraciones de material particulado (PM2.5 y PM10), sales de metales, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y ozono. Su presencia se evidencia como partículas negras al microscopio, que pueden permanecer durante minutos u horas, según la velocidad del viento”, explicó el profesor.

Indicó que el efecto inmediato de estos químicos y particulados se sienten en el sistema respiratorio.

“Estos contaminantes pueden potenciar el efecto de los alérgenos, como las esporas de hongos, que en Puerto Rico se liberan principalmente en la noche y la madrugada, cuando la humedad y el rocío están altos. La coincidencia de la liberación de esporas en la madrugada y la pirotecnia al despedir el año podría tener un efecto sinérgico, ya que los contaminantes podrían adherirse a las esporas de hongos, aumentando su potencial inflamatorio”, precisó.

Las consecuencias más graves que identificó Bolaños es un aumento en el uso de las salas de emergencia por asma y por la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (COPD).

También señaló que los alérgicos podrían tener que aumentar el uso de medicamentos, como antihistamínicos.

PUBLICIDAD

Si es una persona alérgica o padece de asma, el doctor recomendó que en un futuro no se exponga a los efectos de la pirotecnia.

“Los pacientes con asma deben permanecer en interiores con purificadores de aire con filtro HEPA durante la quema de pólvora. En esta época, estos pacientes deben seguir las recomendaciones de su doctor sobre el uso de sus medicamentos”, afirmó.

“En resumen, los fuegos artificiales no solo aportan contaminación del aire, sino que potencian los efectos alérgenos e inflamatorios de las esporas de hongos, lo que provoca un aumento de la morbilidad respiratoria en la despedida del año”, concluyó el experto.