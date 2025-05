La Boutique Sueño de Prom del municipio de Fajardo ya abrió sus puertas para atender a los graduandos de octavo y cuarto año para que puedan obtener los ajuares para sus celebraciones.

La primera dama del pueblo, Yarenis López De Jesús, explicó por escrito que la iniciativa comenzó hace 11 años con la idea de proveerles a las jóvenes graduandas de cuarto año de escuelas superiores del pueblo, el traje para la noche del “prom”.

La iniciativa se ha extendido para beneficiar de forma gratuita, además, a graduandos varones.

“También proveemos alternativas de vestimenta para las madres o acompañantes de los graduandos y ahora extendemos el programa a pueblos vecinos para beneficio de más jóvenes”, informó López De Jesús.

La primera dama municipal añadió que este proyecto va más allá de regalar un traje, “queremos que esa experiencia de poder seleccionar la ropa para un día tan especial en la vida de los jóvenes sea completa y muy placentera, por eso tenemos un salón dedicado a este proyecto”.

El salón, que se asemeja a una boutique, está organizado con armarios con vestidos por colores para las chicas y armarios con los trajes de los varones, espacios cómodos para medirse la ropa, espejos grandes y luminosos y un área decorada para que los jóvenes que quieran puedan sacarse fotografías.

Los vestidos y los trajes se entregan listos para usar y es un regalo permanente, no tienen que devolverlo.

El proceso para solicitar una cita en la boutique es sencillo y confidencial. Se atienden a los jóvenes en privado y cada uno tiene la libertad de seleccionar el vestido y el traje de su preferencia.

El o la graduanda deben estar acompañados por un adulto.

“Queremos que se vayan complacidos porque encontraron un vestido o un traje que les gusta y con el que se sienten cómodos. La idea es ayudar a las familias que no tienen los recursos para costear todos los gastos de una graduación. Que la falta de recursos en el hogar no sea el motivo para que un joven no pueda ir a su ‘prom’”, enfatizó López De Jesús.

Cabe destacar, que la boutique se nutre de donaciones de las personas. Todos los vestidos de las jóvenes y trajes de caballeros están en excelentes condiciones y muchos de ellos tiene etiquetas, porque nunca han sido usados.

Los interesados en obtener una cita, o las personas que quieran donar algún vestido de dama o traje de caballero, pueden comunicarse al 787-863-4013 con la Oficina de Ayuda al Ciudadano, en la extensión 6095, de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Este proyecto incluye a jóvenes fajardeños y de los pueblos vecinos de Ceiba, Luquillo, Vieques, Culebra y Río Grande.

Otros municipios llevan a cabo iniciativas similares, como Guaynabo, San Juan y Juncos.

De igual forma lo hace La Percha 704, la boutique de ropa y artículos de segunda mano de la organización sin fines de lucro La Fondita de Jesús.