La familia del líder viequense y activista contra la presencia de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en la isla municipio de Vieques, Ismael Guadalupe, confirmó en las redes sociales su fallecimiento.

Tenía 81 años.

“Con profundo dolor, la familia Guadalupe Torres desea comunicar el fallecimiento de Ismael Guadalupe Ortiz, ocurrido el pasado 20 de mayo de 2026. Incansable luchador por la paz y la justicia de Vieques, Ismael también dedicó su vida a la defensa de la educación, del magisterio y del derecho a la libertad y soberanía del archipiélago puertorriqueño. Ismael encarnó una espiritualidad de justicia social y supo reconocer a Jesús como el Maestro y único referente para una Vida Eterna y Plena”, lee la publicación que hiciera su hijo, Camilo Guadalupe Torres en su página de Facebook.

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“Su esposa, Norma, sus hijos y demás familiares están profundamente agradecidos por el acompañamiento y las muestras de amor para con Ismael”, añadió.

Fue una de las voces principales en la lucha que provocó la salida de la Marina de Vieques. Aunque la gesta se intensificó luego que una bomba inerte matara a David Sanes, un guardia de seguridad civil que laboraba en el campo de tiro de la Marina el 22 de abril de 1999, Guadalupe llevaba décadas de lucha.

Según reseñó Primera Hora en abril del 2019, como resultado de esa lucha estuvo preso varias veces, en la década de 1970 y posteriormente, haciendo desobediencia civil en la zona de tiro tras la muerte de Sanes. Además, fue líder en la Federación de Maestros y en el Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques. También, desde los años 80, comenzó a dar la batalla “por un sistema de transportación digno” para Vieques y Culebra.

El menor de cuatro hermanos, nació en un humilde hogar en el barrio Santamaría de Vieques, que colindaba con terrenos en poder de la Marina.

Según narró en aquella ocasión, de niño vio “el abuso militar” en la prostitución de mujeres y en las peleas callejeras entre marinos y la población civil.

22 Fotos Es una figura clave en la lucha por la salida de la Marina de Estados Unidos de la Isla Nena.

“Vi lo que llamaban el remolque, que era cuando los choferes de carro público llevaban a mujeres cerca del barrio mío para que tuvieran relaciones sexuales con los marinos. Ahí yo vi por primera vez condones”, relató en aquel entonces.

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En 2010, a través de una prueba de cabello, le encontraron mercurio en el cuerpo y los riñones le empezaron a fallar, teniendo que someterse a diálisis. En 2015 fue operado de corazón abierto y en el 2016 recibió un trasplante de riñón.

Le sobreviven su esposa, Norma Torres y sus cuatro hijos, Camilo, Ismael, Yaurel, y Sergio.

La familia compartiría oportunamente detalles sobre las honras fúnebres.