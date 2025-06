El municipio de Añasco confirmó el deceso del exalcalde de ese pueblo, Jorge Estévez Martínez.

Estévez Martínez, de 61 años, ocupó la poltrona municipal desde el 2009 hasta el 2021, bajo la insignia del Partido Popular Democrático.

“Quiero expresar como alcalde de la ciudad de Añasco mis más sinceras condolencias a la familia y allegados del exalcalde, Jorge Estévez Martínez ante su fallecimiento en el día de hoy. Hoy Dios recibe en sus brazos a quien fue alcalde de esta ciudad durante 12 años”, expresó en declaraciones escritas el alcalde, Kabir Solares García.

“Jorge era una persona muy querida por nuestro pueblo. Siempre nos caracterizó el respeto mutuo y lo más que admiré de él, es que fue una persona que te conocía a ti y a toda tu familia. Jorge trabajó por las necesidades de muchas personas de nuestro pueblo”, añadió el mandatario, quien decretó tres días de duelo en ene se municipio, a partir del lunes.

De inmediato, los mensajes de condolencias inundaron las redes sociales.

Uno de ellos fue el alcalde de Hormigueros, Pedro García, quien recordó haberle visitado recientemente en su lecho de enfermo. “Tuve la oportunidad junto al compañero alcalde de Rincón Carlos López quien me invitó, ir a verlo al Centro Médico de Mayagüez. Conversó ampliamente con nosotros sobre temas de su amado Añasco y Puerto Rico con claridad y entendimiento del momento histórico que vivimos. Descansa en paz amigo gracias por tu servicio y amistad.”, manifestó García en su página de Facebook.

Mientras, la exsenadora Migdalia González describió al exmandatario como un ‘hermano del alma”.

“Hoy mi corazón está de luto… Ha partido de este mundo mi amigo de toda la vida, Jorge Estévez Martínez, un hombre noble, leal y valiente que dedicó su existencia —como yo— a servir con pasión y entrega al Partido Popular Democrático y a su amado pueblo de Añasco. Su partida, tan repentina y a una edad tan temprana, me sacude el alma. Apenas pasaba los 60 años… y aún tenía tanto por dar, por soñar, por construir. Jorge no solo fue alcalde; fue un verdadero servidor del pueblo, un compañero de lucha, un hermano del alma. Caminamos juntos en tantas batallas, hombro con hombro, compartiendo sueños, desvelos, derrotas y victorias. Siempre dispuesto, siempre presente, siempre firme en sus convicciones. Me duele profundamente su partida, no solo como colega en la vida política, sino como ser humano, como ese amigo que nunca falló, que siempre supo estar. Hoy, desde lo más hondo de mi ser, le agradezco por su amistad, por su cariño, por su legado", manifestó la exlegisladora.

“A su familia, mi abrazo solidario y todo mi amor. Que encuentren consuelo en los recuerdos hermosos que deja, y en la huella imborrable que Jorge sembró en cada corazón que tocó.

Descansa en paz, amigo mío. Sé que donde estés seguirás velando por los tuyos y por este partido al que le diste todo, hasta el último aliento. Te llevo en mi alma por siempre.“, añadió.

Otro que también expresó su pesar por el deceso de Estévez Martínez fue el alcalde de Las Marías, el novoprogresista Edwin Soto. “Nos unimos a la pena que embarga a nuestro vecino pueblo de Añasco ante el fallecimiento de su exalcalde Jorge Estévez Martínez. Jorgito, como le conocimos de cariño, fue un hombre comprometido con su pueblo, trabajador incansable y excelente ser humano. Descansa en paz”, manifestó el ejecutivo marieño.

De momento no se han ofrecido detalles sobre las exequias fúnebres del exmandatario.